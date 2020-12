La nouvelle mise à jour semble améliorer la résolution et la stabilité.

Ce n’est pas, loin de là, le lancement rêvé pour CD Projekt de son nouveau grand titre, Cyberpunk 2077. Les problèmes de performances, notamment sur console, et les nombreux Bugs du jeu (certains en théorie corrigés avec le patch 1.05, qui est déjà disponible sur PC également), ont mis de nombreux utilisateurs en colère contre les Polonais. Mais le jeu s’est-il amélioré avec nouvelle mise à jour 1.05 sur console?

Le youtubeur TheBitAnalyst Il a téléchargé quelques vidéos dans lesquelles il compare les performances de la PS4, PS4 Pro et PS5 d’une part, et de la Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S et Xbox Series X d’autre part. En général, oui il y a une amélioration performances, en particulier sur les consoles d’ancienne génération, qui souffrent le plus des jeux.

Dans le cas de Play Station, la résolution a été augmenté de manière significative, étant très visible sur PS4 normal. Le jeu peut déjà atteindre 1080p et améliore sa résolution moyenne, donc il y a une amélioration significative. En termes de fps, le jeu tombe toujours à environ 20 fps dans certains domaines, bien qu’il semble s’améliorer dans d’autres. Sur PS4 Pro, il passe à 30, mais présente de légères baisses à certains moments. Sur PS5, l’objectif est 60, mais tombe parfois à un signifie 55. Les ombres ont perdu de la qualité et de la quantité Les PNJ sont les mêmes.

Dans le cas de Xbox, il y a des améliorations intéressantes, en particulier dans Xbox One, plateforme qui a vraiment mal fonctionné. Le fps moyen est passé d’environ 15 à environ 25, qui ressemble maintenant assez à la PS4, bien que la qualité de l’éclairage se soit dégradée, ainsi que la qualité des ombres. Cela s’est également produit dans One X et Series S, mais cela n’a pas de prix.

Sur Xbox, la résolution moyenne a également augmenté sur toutes les plateformes et certaines réflexions ont été corrigées ou améliorées dans toutes les versions. Les performances globales sont meilleures, sauf sur la série X, qui est maintenue. Quant au nombre de PNJ dans la ville, il est exactement le même qui avait auparavant. Finalement, le les textures restent les mêmes.

Les mauvaises performances de Cyberpunk 2077 ont conduit CD Projekt à devoir permettre la possibilité de Retour et l’étude a déclaré qu’elle rembourserait l’argent même de sa propre poche si nécessaire en raison du refus des magasins. Le jeu semble s’améliorer avec chaque patch, mais si vous ne voulez pas attendre les mises à jour et que vous avez acheté le jeu dans les magasins numériques, vous pouvez retourner le jeu sur le PlayStation Store et dans le Microsoft Store sans problème.

