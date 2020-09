Google Chrome peut désormais être défini comme navigateur par défaut sur n’importe quel iPhone exécutant iOS 14.

L’une des fonctionnalités remarquables d’iOS 14 est la possibilité de définir des applications tierces comme navigateur ou client de messagerie par défaut, et Google a mis à jour son application avec cette fonctionnalité cette semaine.

Chrome est la première application à tirer parti de la nouvelle fonctionnalité, mais d’autres suivront bientôt.

J’utilise la version bêta publique d’iOS 14 depuis quelques semaines et je suis soulagé d’annoncer que l’expérience a été relativement stable. J’évite généralement les versions bêta des systèmes d’exploitation, mais contrairement aux mises à jour précédentes, iOS 14 corrige certains des problèmes les plus minuscules, mais les plus constamment frustrants, des versions précédentes. Malheureusement, si vous attendez la sortie publique pour mettre à niveau votre iPhone, vous attendez probablement jusqu’en octobre, car Apple a révélé que l’iPhone 12 sera lancé plus tard que d’habitude cette année. Mais voici une autre raison de mettre à jour maintenant, si vous êtes intéressé.

L’une des nombreuses fonctionnalités qu’iOS 14 apporte à l’iPhone est la possibilité de choisir une application tierce comme navigateur ou client de messagerie par défaut. Apple a refusé de donner aux utilisateurs cette option pendant des années, mais a finalement cédé en 2020, permettant aux utilisateurs de choisir le navigateur ou l’application de messagerie qu’ils souhaitent ouvrir lorsqu’ils tapent sur des liens dans d’autres applications.

Cette fonctionnalité n’avait pas encore été mise en œuvre pour Google Chrome tout au long du cycle de version bêta d’iOS 14, mais à partir de la dernière mise à jour de l’application iOS le 10 septembre, vous pouvez désormais définir Chrome comme navigateur iPhone par défaut. Voici les étapes à suivre si vous souhaitez que Chrome soit votre navigateur par défaut:

Assurez-vous que vous utilisez la dernière version de Bêta publique d’iOS 14 ou développeur beta.

Téléchargez la version la plus récente de Google Chrome (Version 85.0.4183.109) depuis l’App Store.

Aller au Paramètres app sur votre iPhone.

Faites défiler jusqu’à ce que vous trouviez Chrome dans la liste des applications et appuyez dessus.

Appuyez sur l’option de menu qui dit Application de navigateur par défaut.

Appuyez sur Chrome.

À partir de maintenant, vous serez toujours redirigé vers Chrome au lieu de Safari lorsque vous appuyez sur un lien vers un site Web. Il a fallu beaucoup trop de temps pour qu’une telle fonctionnalité de base soit implémentée sur iOS, mais comme toutes les autres fonctionnalités tant attendues, elle fonctionne exactement comme il se doit et est un ajout bienvenu au système d’exploitation. Pour le moment, il ne semble pas que d’autres développeurs aient mis à jour leurs applications avec les mêmes fonctionnalités, y compris les applications de messagerie, mais maintenant que Google a ouvert la porte, peut-être que d’autres mises à jour d’applications suivront dans les semaines à venir. lancement.

Si vous souhaitez savoir comment obtenir la dernière version bêta publique sur votre iPhone, accédez à ce site Web depuis votre téléphone, appuyez sur « S’inscrire»Et suivez les instructions. Tout téléphone plus récent qu’un iPhone 6 peut exécuter iOS 14.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.