Lorsque Google Maps a commencé à intégrer son Vue sur la rue, le monde entier a eu l’opportunité de se déplacer dans les villes d’autres personnes ou dans ses propres villes au niveau de la rue et virtuellement. C’était amusant de voir sa propre rue et, au fil du temps, comment elle avait changé.

En laissant de côté les mille et une curiosités dérivées des photographies prises par les véhicules Google, ce qui a attiré l’attention est que le les visages des gens ils étaient flous. C’est ainsi pour préserve votre vie privée. La même chose est vraie dans certains endroits tels que installations militaires ou bâtiments gouvernementaux.

Votre maison ou domicile n’a peut-être pas la même importance que la Maison Blanche ou le Pentagone, mais vous ne voudrez peut-être pas montrer où vous vivez sur Google Maps Street View. Soit parce que vous voulez préserver votre vie privée, soit parce qu’au moment de prendre la photo, vous y êtes apparu ou vous n’aimez pas son apparence.

Le fait est que vous-même pouvez lui demander personnellement sur Google, la tâche de brouiller votre maison pour qu’elle soit floue dans Street View. Nous vous disons ce que c’est et ce que vous devez faire.

Politique de confidentialité de Street View

Depuis qu’il a commencé Vue sur la rue, Google a pris en compte la confidentialité de ceux qui apparaissent dans les images. Par conséquent, il a une page très complète où il explique en détail sa politique de confidentialité associée à Street View. Vous pouvez le consulter dans n’importe quelle languePour le modifier, il vous suffit d’aller en bas de page, dans le coin inférieur droit.

Au début du document, il montre une section spécifique intitulée Brouiller. Là, il dit textuellement: «Nous avons développé un technologie de flou qui s’applique à tous faces et plaques d’immatriculation identifiables dans les images Street View fournies par Google ».

Et ci-dessous se trouve la clé: «Si vous pensez que c’est nécessaire brouillez davantage votre visage ou votre plaque d’immatriculation, ou si vous voulez que nous floutions complètement votre maison, voiture ou carrosserie, envoyez une requête via la fonction Signaler un problème».

Autrement dit, il suffira de remplir un formulaire pour demander à Google de brouiller votre maison ou votre résidence habituelle. C’est la même forme utilisée pour informer Google des erreurs ou des problèmes que tu trouves dans Google Maps.

Brouillez votre maison dans Street View

Vous pouvez accéder à ce formulaire depuis votre ordinateur mais aussi depuis Android, iPhone et iPad. Depuis votre ordinateur, accédez simplement Google Maps, et en haut à gauche, cliquez sur le menu déroulant puis sur Poster des commentaires. Une nouvelle fenêtre apparaîtra dans laquelle vous pourrez choisir la raison de votre réclamation, etc.

Mais le moyen le plus direct de brouiller votre maison est d’ouvrir la fenêtre de Poster des commentaires si vous vous trouvez directement sur Google Maps où est votre emplacement ou résidence. Sélectionnez l’option Street View, concentrez-vous sur l’image que vous souhaitez flouter et, en bas de l’image, vous verrez l’option Signaler un bug.

Pour demander à Google de brouiller votre maison depuis Android, vous devez localiser l’image et cliquer sur l’icône Marquer en forme de drapeau. Ensuite, vous choisissez le problème en question et appuyez sur rapport.

Sur iPhone et iPad, après avoir trouvé l’image de votre maison à brouiller, vous devez toucher le Plus de menu puis dans Signaler un problème. Vous choisissez de quel problème il s’agit et envoyez enfin la notification.

L’article Comment demander à Google de brouiller votre maison dans Google Maps Street View a été publié dans Explica.co.