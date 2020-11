L’application miDGT a été une révolution au niveau administratif, puisqu’elle nous permet de nous identifier au permis de conduire de manière virtuelle. En dehors de cela, l’application est constamment mise à jour pour implémenter de nouvelles fonctions, et l’une d’entre elles est l’inclusion de rapports de véhicule.

Ces rapports sont cruciaux si nous voulons acquérir une voiture ou une moto sur le territoire espagnol, comme ils l’indiquent s’il y a un problème ou une charge administrative avec le véhicule. Nous allons vous apprendre comment demander un rapport gratuit, les informations obtenues avec celui-ci et comment nous pouvons étendre ces informations si nous voulons dépenser de l’argent.

Comment demander un rapport sur votre véhicule

L’application miDGT permet désormais demander des rapports de véhicule. Concrètement, ils offrent deux possibilités: le rapport basique et gratuit, et le rapport classique, le rapport complet pour lequel nous devrons payer 8,5 euros. Telles sont les différences entre deux rapports.

Rapport de base: complètement libre. Ce rapport fournit des informations sur la date d’immatriculation du véhicule sur le territoire espagnol. En dehors de cela, il montre s’il y a tout incident cela empêcherait le transfert correct du véhicule ou sa circulation.

Rapport complet. Il en coûte 8,50 euros. Ce rapport comprend toutes les informations administratives, l’identification du propriétaire, la commune où le véhicule est domicilié, l’historique ITV, le kilométrage total, les charges et même l’entretien enregistré du véhicule.

Comme nous pouvons le voir, il y a toute une différence entre un rapport et un autre, mais avec le rapport gratuit, nous pouvons effectuer l’une des fonctions les plus importantes: savoir si le véhicule a des problèmes ou non face au transfert. Si nous voulons demander ce rapport gratuit, il suffit de suivre ces étapes.

Nous ouvrons l’application miDGT Nous ouvrons la section “ mes procédures ” Rapport de véhicule Demander un rapport de base Nous entrons dans l’immatriculation du véhicule

Le rapport gratuit nous indiquera la marque et le modèle du véhicule, la date de première immatriculation, le carburant et, surtout, nous dit s’il y a ou non des incidents. Si nous voulons savoir plus en profondeur quels sont les problèmes qu’elle pose, nous devrons recourir au paiement. Cependant, cette méthode gratuite est parfaite pour savoir si un véhicule a des problèmes ou non.

