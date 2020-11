Comme chacun sait, les jeux, comme les applications que nous avons installées sur nos appareils, ont tendance à se mettre à jour avec le temps. Cela se produit sur presque toutes les plateformes où nous avons ce type de logiciel. Steam, parmi eux. Cependant, les mises à jour automatiques peuvent être quelque peu ennuyeuses, nous voulons donc vous montrer comment désactiver les mises à jour automatiques dans Vapeur.

Et pourquoi voudriez-vous les désactiver? Les raisons sont multiples, mais il y en a une qui est la principale. Si la mise à jour contient une erreur, cela pourrait vous faire perdre tous les progrès accomplis. Par conséquent, il est préférable d’attendre quelques jours après la sortie de la nouvelle version du titre avant de l’installer manuellement.

D’un autre côté, vous ne pouvez pas non plus passer trop de temps à éviter les mises à jour. Habituellement, ceux-ci ajoutent de nouvelles fonctions, de nouvelles cartes et peuvent même corriger les erreurs dont nous avons déjà parlé. Par conséquent, ils sont très nécessaires mais il n’est pas nécessaire de les installer immédiatement, mais il est préférable d’attendre environ une semaine.

Désormais, par défaut, Steam se met non seulement à jour mais met également à jour tous les jeux installés. Vous ne l’avez peut-être pas remarqué, car ce processus se déroule en arrière-plan. Par conséquent, vous ne serez au courant de ce qui se passe que lorsque vous recherchez les informations par vous-même.

Mises à jour automatiques du jeu sur Steam

Les mises à jour automatiques sont généralement une bonne chose pour les jeux. Mais beaucoup d’entre nous connaissent des cas de jeux qui sont mis à jour chaque semaine ou pire, qui ont des mises à jour échouées de temps en temps. C’est juste dans ces situations que vous devez désactiver les mises à jour automatiques sur Steam.

Désactivez les mises à jour automatiques sur Steam étape par étape

En effet, vous remarquerez qu’il n’y a pas d’option pour désactiver les mises à jour d’un jeu sur Steam en tant que tel. Pour obtenir le même résultat, c’est-à-dire empêcher le jeu de se mettre à jour, vous devez modifier sa mise à jour et suspendre les mises à jour avant qu’elles ne soient téléchargées et installées.

Pour cela, suivez ces étapes:

Ouvrez l’application Steam Allez dans la bibliothèque Faites un clic droit sur le jeu et allez dans Propriétés Une fois dans ce menu, allez dans Mises à jour Rechercher des mises à jour automatiques Choisissez Mettre à jour ce jeu uniquement lorsque je le démarre Fermer ce jeu particulier Revenir à Steam Allez dans Paramètres Puis à l’onglet Téléchargements Sous Restrictions de téléchargement , indique une période limitée pendant laquelle votre ordinateur est généralement éteint. Enfin, activez l’option “Limiter la bande passante à …” et choisissez une limite basse Cliquez sur OK pour que les modifications prennent effet

Mises à jour, maintenant beaucoup moins probables

Avec toutes les modifications que vous avez apportées, il sera beaucoup plus difficile pour Steam de mettre à jour automatiquement vos jeux. Vous aurez peu de temps, vous aurez une bande passante limitée et, tout cela, si votre ordinateur est allumé. De cette façon, vous êtes moins susceptible de rencontrer des échecs de mise à jour ennuyeux.

Maintenant, vous devez garder à l’esprit que cette astuce a également des effets secondaires qui pourraient être indésirables. Par exemple, vos paramètres de téléchargement s’appliqueront à tous les jeux, ce qui signifie que les jeux que vous souhaitez maintenir à jour seront également affectés. Dans tous les cas, la décision vous appartient.

Conclusions

Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, Steam doit maintenir les jeux à jour pour un certain nombre de raisons. Les principaux concernent la correction de certaines erreurs et même des vulnérabilités de sécurité. Et puis il y a le contenu qui peut être ajouté aux jeux avec chaque nouvelle version. Cependant, malgré ce que cela peut paraître au premier abord, vous avez quelque chose à dire à ce sujet et vous pouvez personnaliser les mises à jour. Vous ne pourrez jamais les éviter à 100%, mais vous pouvez vous en débarrasser d’un bon pourcentage.

Si vous avez été intéressé par cet article, vous souhaitez probablement en savoir plus. Nous vous laissons, par exemple, cet article où nous vous expliquons comment installer un jeu Steam sur un disque externe sous Windows 10.

