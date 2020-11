Ils sont la nouveauté de Twitter et l’un des éléments les plus controversés de tout ce que la plateforme a mis en place: les flottes ou histoires qui s’autodétruisent (en théorie) après 24 heures. La mauvaise nouvelle est qu’il n’y a aucun moyen de bloquer l’option flottes dans l’application, mais il existe des moyens de les désactiver.

Les flottes ont atteint Twitter, si vous utilisez leur application mobile, vous aurez déjà “ bulles ” typiques des histoires sur Instagram, YouTube, Facebook et d’autres plates-formes qu’il a copiées sur Snapchat. Malheureusement, les flottes Twitter arrivent avec la controverse: elles n’ont pas été trop aimées et elles ne sont pas aussi privées qu’elles devraient l’être. Qu’est-ce que tu n’aimes pas non plus? Voyons quels moyens nous avons à notre disposition pour les désactiver.

Désactivez les flottes de chaque compte

À gauche, flottes dans l’application Twitter; centre, flottes désactivées dans l’application; à droite, application Web Twitter

Nous avons de mauvaises nouvelles: il n’y a aucun moyen de bloquer complètement l’option flottes dans les applications mobiles Twitter. Cela implique que, si vous utilisez ces applications sur votre Android ou iPhone, au moins votre bulle apparaîtra pour vous permettre d’ajouter du contenu éphémère. Ce qui est possible c’est désactiver les flottes d’autres personnes, ce qui est déjà beaucoup.

Comme les flottes sont une nouveauté, bon nombre de personnes que vous suivez ont sûrement commencé le test en partageant du contenu. C’est pourquoi vous avez tant de bulles en haut du fil Twitter, mais vous pouvez les supprimer:

Appuyez sur la première bulle. Cliquez sur «Silence pour …» et le nom de l’utilisateur Twitter. Cliquez sur «Muet des flottes».

Répétez le processus avec toutes les bulles qui apparaissent dans l’application.

En faisant taire les flottes de tous ceux qui ont téléchargé ce contenu sur Twitter, vous finirez par désactiver les histoires dans votre application. Ça oui, il n’y a aucun moyen de supprimer la bulle elle-même, qui imite la création d’une nouvelle flotte. Depuis l’application, car vous pouvez utiliser la version Web mobile et Twitter.

Changer l’application Twitter vers la version Web

Installation de la PWA Twitter

Vous ne voulez absolument rien savoir sur les flottes? Notre recommandation est que utiliser l’application Web Twitter: l’apparence est identique à celle de l’application mobile, elle est mise à jour de la même manière, elle a les mêmes fonctions de base, ne prend pas de place sur votre téléphone, vous ne perdez pas les notifications Et en plus de cela, vous bloquez les flottes bienheureuses. Du moins pour l’instant, on ne sait pas si Twitter finira par apporter des histoires éphémères à la version web mobile (des bulles apparaissent sur le bureau).

Pour utiliser l’application Web Twitter, vous devez effectuer les opérations suivantes:

Ouvrez la page Twitter dans votre navigateur. Accédez au menu du navigateur et enregistrez la page sur votre bureau. Le message spécifique peut varier: Chrome, par exemple, dit «Installer l’application». Il enregistre l’application Web progressive Twitter mobile (PWA), et non l’application téléchargée à partir de Google Play. Lorsque vous avez un accès direct à Twitter sur votre bureau, il vous suffit d’utiliser la plateforme à partir de là: vous aurez cessé de voir les flottes.

