A l’époque on parlait de deepfakes, et on se demandait s’ils devaient nous inquiéter. Fondamentalement, la réponse était oui, en raison de sa capacité incontestable à causer des dommages dans le monde réel. Eh bien, cette fois, nous voulions nous arrêter à certaines des méthodes qui peuvent être utiles pour détecter les deepfakes, ainsi que d’autres contenus générés par l’intelligence artificielle.

La première chose à garder à l’esprit est que nous parlons d’outils. À ce titre, ils peuvent être utilisés à des fins qui ne présentent aucun risque pour la population. Cependant, le danger de ceci est latent. C’est précisément parce qu’il est beaucoup plus facile de générer et de diffuser de fausses informations.

Cela vous est sûrement arrivé aussi: vos parents, grands-parents, frères et sœurs ou amis vous parlent de quelque chose qu’ils ont lu sur Internet. Indépendamment de leur connaissance du Web, ils l’ont pris pour acquis. Vous cherchez à ce sujet, et en quelques secondes, vous voyez que c’est un canular. Cependant, cette fausse notification a déjà affecté ces personnes, et qui connaît plus de comptes. Dans certains cas, il peut s’agir d’une petite erreur, mais dans d’autres, cela peut avoir des conséquences.

Si à cela nous ajoutons qu’il existe des sites comme Medium ou Tumblr, dans lesquels toute personne ayant accès au réseau peut publier, alors il est clair que nous devons faire particulièrement attention à ce que nous lisons. Et puis il y a la fausse représentation des médias traditionnels, ou l’approche qu’ils apportent en fonction de leurs intérêts économiques.

La politique, terreau fertile

Sans entrer dans les détails sur ce qu’est un deepfake, que nous avons déjà analysé comme nous l’avons dit, nous allons nous concentrer sur certains des domaines où ils ont généralement plus de résultats. Et là apparaît, en premier lieu incontestable, la politique. Après tout, dans aucun autre domaine, autant de pouvoir et d’argent ne sont gérés simultanément.

Jetez simplement un œil sur YouTube ou d’autres plateformes similaires, même sur les réseaux sociaux, pour voir des vidéos dans lesquelles Barack Obama – et de nombreuses autres célébrités – disent des choses qu’ils n’ont jamais dites. Si nous y prêtons attention, nous remarquerons qu’il y a une intelligence artificielle derrière. Mais les résultats sont de plus en plus proches de la réalité. Cela fait craindre à de nombreux gouvernements du monde entier la portée de cette technologie.

D’un autre côté, il y a ceux qui ont profité de ces systèmes avancés à des fins pas si fallacieuses. C’est le cas du politicien indien Manoj Tiwari, qui a utilisé la portée de cette technologie pour se traduire dans les différentes langues utilisées dans ce pays, et ainsi convaincre un plus grand nombre de la population.

Mais, comme il est évident, il est particulièrement préoccupant que ce type de faux avis soit utilisé pour discréditer les autres, pas tellement pour renforcer leurs propres campagnes. Détecter les deepfakes dans de telles situations est encore plus une priorité. Avec ces notions initiales à portée de main, nous allons vous donner quelques conseils que vous devez garder à l’esprit.

Astuces simples pour détecter les deepfakes

Bien qu’un certain nombre d’algorithmes et d’outils de détection de deepfake soient déjà en cours d’élaboration pour aider à lutter contre le problème, tels que Reality Defender ou Deepstar, il y a quelques suggestions à considérer:

Trouvez la source vidéo

L’un des mécanismes le plus souvent correct face à un deepfake est de rechercher la source de la vidéo. Par exemple, s’il s’agit de Barack Obama, vous pouvez être assuré qu’un vrai message apparaîtra toujours sur ses réseaux sociaux. S’il n’apparaît pas, vous avez de bonnes raisons de supposer qu’il est faux.

De même, il est pratique que vous vous méfiez toujours de tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux.

Capture d’image et recherche inversée

Certaines fonctionnalités de la plateforme que nous utilisons quotidiennement peuvent également être utiles contre les deepfakes. Sans aller plus loin, c’est ce qui se passe avec le moteur de recherche d’images Google. Lorsque vous voyez une nouvelle comme celle-ci, la première chose à faire est de prendre une capture d’écran. Ensuite, effectuez une recherche d’images Google inversée.

Analysez le contexte

Dernier point mais non le moindre: analysez toujours le contexte. Il sera difficile pour une vidéo dans laquelle le protagoniste dit quelque chose de contraire à ce qu’il dit habituellement, d’être vraie. Par conséquent, nous vous conseillons de toujours prêter attention aux déclarations précédentes récentes, aux positions historiques et aux autres données pouvant servir de guide.

Plus d’attention que de peur

En résumé, nous pouvons dire que les deepfakes sont une question qui devrait nous préoccuper plutôt que de nous inquiéter. Tout en nous y adaptant et en connaissant sa portée, nous développons également des systèmes qui nous permettent de les découvrir de plus en plus vite. Par conséquent, la clé est de profiter de ces systèmes pour démanteler ces canulars rapidement.

Il ne serait pas déraisonnable, en fait, qu’à un moment donné, toutes les vidéos en ligne aient un détecteur intégré, ou quelque chose du genre, qui indique s’il s’agit de contenu réel ou manipulé par l’intelligence artificielle. Jusqu’à ce que cela se produise, il vaut mieux se méfier de toutes les sources, pour éviter d’être trompé.

Si quelque chose vous rend suspect, il est préférable de mener une enquête approfondie. Si vous allez prendre des décisions basées sur ces informations, ce sera encore plus important. Avec cela, vous serez à l’abri de la plupart de ces tromperies.

Et vous, avez-vous une astuce personnelle pour détecter les deepfakes?

Partage-le avec tes amis!