Si vous vouliez à tout prix être un entraîneur de Pokémon, c’est votre chance.

Écrit par María Veiga dans Pokémon

Nous tous qui sommes amoureux de Pokémon GO ne pouvons pas nier qu’à un moment donné, nous avons rêvé être un entraîneur ou un entraîneur de Pokémon au quotidien. Malheureusement, nous savons que ce n’est pas possible, bien que Niantic semble avoir proposé quelque chose pour nous faire ressentir quelque chose de plus réel.

Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité de jeu qui sera introduite dans l’événement spécial Pokémon GO: Kanto Tour. Cela consistera en la possibilité de devenir l’un des personnages qui y figureront et que sera vu sur la carte contre ceux qui aussi pourra se battre. Voyons cela un peu plus en détail.

Des personnages partout sur la carte

Pendant de nombreuses années, vous ne pouviez voir sur la carte Pokémon GO que des gymnases, des PokeStops et des Pokémon. Avec les mises à jour récentes sont venus les personnages de la Team Rocket, les seuls «êtres vivants» que nous avons pu rencontrer.

Maintenant, avec l’événement Tour pour Pokémon GO: Kanto, Plus de personnages à combattre apparaîtront sur toute la carte. Cela se produira indépendamment du fait que le billet d’événement soit acheté ou non. Avec eux, Niantic activera également missions spéciales qui donneront des prix pour les combats.

Voici la bonne partie. Ces entraîneurs … pourraient être les joueurs eux-mêmes! Oui, oui, comme si nous jouions à des jeux Pokémon sur consoles. De toute évidence, le jeu n’a pas de place pour tout le monde et, par conséquent, il a préparé un concours.

Comment devenir entraîneur lors de la tournée de Pokémon GO: Kanto

Niantic a créé une compétition pour décider quels entraîneurs feront partie du jeu. La première chose à faire Publier un Tweet avant le mardi 12 janvier 2021 à 08h59 CET qui contient les éléments suivants:

Ongle capture d’écran de votre profil Coach montrant le nom du formateur et la tenue de votre avatar. liste de trois Pokémon avec qui vous formeriez votre équipe. Ces Pokémon doivent être parmi ceux découverts à l’origine dans la région de Kanto et ne peuvent pas inclure de Pokémon Idem, Légendaire ou Rare. #PokemonGOTourContest.

Pour sélectionner les gagnants, les créateurs de Pokémon GO noteront la créativité dans la tenue de l’avatar, le thème général et la composition de l’équipe. Avec un thème, ils font référence à quelque chose de très commun dans toute la saga Pokémon: se concentrer sur un type. Vous souvenez-vous des chasseurs de vermine dans la forêt verte? Eh bien, quelque chose comme ça. L’ingéniosité entre également en jeu, par exemple: “Master of the Giants” avec une équipe composée de Pokémon gros et puissants qui ne doivent pas forcément appartenir au même type.

Serez-vous l’élu?