Voulez-vous devenir un dessin animé simplement en prenant un selfie avec votre téléphone ou en vous enregistrant à l’aide de l’appareil photo? Après avoir réussi avec le filtre anime, Snapchat a introduit l’objectif Cartoon, un masque qui transformer le visage d’une personne ou d’un animal en dessin animé. Parfait pour créer des photos et des vidéos très particulières.

Peut-être que Snapchat n’est pas l’une des applications les plus utilisées en matière de réseau social, d’autant plus que la concurrence a soustrait une partie de son potentiel en copiant ses innovations. Maintenant, nous avons des histoires même sur Spotify, les filtres et les skins ont également atteint partout. Même comme ça, Snapchat parvient à continuer à innover, comme avec le dernier filtre Cartoon. Cela va être très populaire.

Le filtre vous transforme instantanément en dessin animé

Comme pour le reste des lentilles et des skins sur la plate-forme, choisissez simplement l’option Cartoon pour que le téléphone devenir un outil de transformation. Et de manière super précise: Snapchat a réussi à rendre les résultats parfaitement adaptés à la personne, s’insérant en arrière-plan et sans montrer de défauts. Tout en temps réel, cela ajoute plus de complexité à la réalité augmentée de la plateforme.

Bien que le filtre soit dans Snapchat, vous pouvez exporter les résultats pour télécharger des photos et des vidéos avec l’apparence d’un dessin animé. Ils sont vraiment curieux, vous obtenez certainement plus d’un sourire. Et ils sont très faciles à créer:

Ouvrez Snapchat et cliquez sur la loupe dans le coin supérieur gauche. Tapez «dessin animé» dans le champ de recherche et choisissez «dessin animé», le filtre créé par Snapchat (Il peut y avoir d’autres filtres avec le même nom, sans la même qualité). Capturez une image (ou une vidéo) avec vous au premier plan ou en montrant d’autres personnes avec la caméra arrière – le filtre Snapchat convertira les visages. Cela fonctionne également avec les animaux domestiques. Une fois que vous avez le contenu prêt à être publié, cliquez sur l’icône inférieure «Enregistrer»: vous aurez donc le résultat dans vos «Moments». Accédez à cette section et exportez la vidéo ou l’image en tant que “ Export Snap ”: vous pouvez l’enregistrer dans la mémoire du téléphone. Téléchargez la vidéo ou la photo sur TikTok, Instagram, Twitter, envoyez-la par WhatsApp ou partagez-la comme vous le souhaitez.

Avec le filtre Cartoon, vous pouvez partager du contenu sur Snapchat ou tout autre réseau social, vous pouvez également l’envoyer par messagerie à vos amis.

Snapchat

Partagez Comment devenir un personnage de dessin animé avec le nouveau filtre Cartoon Snapchat