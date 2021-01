Écrit par Christian Collado sur Google

Bien que son arrivée ait dû attendre plus longtemps qu’elle ne le devrait, L’application Amazon Prime Video a déjà introduit la prise en charge de Google Chromecast, permettant aux utilisateurs du petit appareil Google qui permet de transformer n’importe quel téléviseur en Smart TV pour envoyer contenu sur vos téléviseurs en utilisant la plate-forme Amazon, de la même manière que lors de l’utilisation d’applications telles que Netflix, Disney + ou HBO.

Et, logiquement, le processus pour regarder des séries et des films Amazon Prime sur un téléviseur avec Chromecast c’est aussi simple que dans le reste des plates-formes de streaming populaires. Cependant, si vous n’êtes pas trop familier avec ce type de diffusion, nous vous expliquons aujourd’hui comment vous pouvez diffuser du contenu sur votre téléviseur avec Chromecast étape par étape.

Vous pouvez donc regarder des séries et des films Amazon Prime sur votre téléviseur avec Chromecast

Avant de commencer à envoyer du contenu sur votre téléviseur avec Google Chromecast, vous devez garder à l’esprit que, pour ce faire, vous devez mettre à jour l’application Amazon Prime Video vers la dernière version disponible. Vous pouvez le vérifier via Google Play, dans la section “Mes applications” et à la recherche de nouvelles mises à jour. Vous devez également vous assurer que vos services Google Play sont à jour.

Une fois que vous avez installé la dernière version de l’application et que votre Chromecast est bien configuré via l’application Google Home, le processus à suivre pour regarder des séries et des films Prime Video sur votre Chromecast est le suivant:

Assurez-vous que votre téléphone mobile et le Chromecast associé au téléviseur sont connectés au même réseau Wi-Fi. Ouvrez l’application Prime Video et appuyez sur l’icône «Envoyer» qui apparaîtra dans la partie inférieure droite de l’écran. Sélectionnez l’appareil Chromecast que vous souhaitez utiliser pour envoyer du contenu (au cas où il y en aurait plusieurs). Lorsque la connexion avec le Chromecast est terminée (l’icône «Envoyer» s’arrêtera de bouger), sélectionnez la série ou le film que vous souhaitez lire.

C’est tout. Si tout s’est bien passé, la vidéo commencera à jouer sur le téléviseur. De plus, à partir de l’application Prime Video, vous pouvez modifier des aspects tels que la langue de l’audio ou des sous-titres, en plus d’avancer ou de retarder la lecture ou d’arrêter la vidéo. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez également arrêter la diffusion appuyez à nouveau sur le bouton «Envoyer» et déconnectez votre mobile du Chromecast.

Au-delà de cela, l’application Prime Video offre également la possibilité de obtenir des informations sur le contenu envoyé directement depuis le mobile pendant la lecture de la série ou du film sur le téléviseur. Depuis la fenêtre de lecture, vous pouvez accéder aux onglets “Diffuser”, pour en savoir plus sur les acteurs du contenu qui apparaît à l’écran, ou “Ce qui est dans la scène”, où des détails sur la scène en cours de lecture sont proposés. en cours de lecture.

