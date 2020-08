C’est le Sydney FC et Melbourne City qui seront décisifs pour la saison, la grande finale de la A-League devant débuter ce dimanche 30 août à 18h30 (heure de l’Est). Ici, nous vous expliquerons comment regarder la finale en direct.

Après un redémarrage instable de la saison, le champion actuel du Sydney FC était de retour en forme en éliminant Perth Glory de la finale avec une victoire 2-0 en demi-finale.

Cette victoire signifie que l’équipe de Sydney est maintenant à la poursuite de son cinquième championnat – s’ils y parviennent, ils seront le premier club à le faire.

Sydney FC vs Melbourne City: diffusion en direct et heure

C’est presque le jour du match! Le match entre Sydney FC et Melbourne City dimanche aura lieu au Western Sydney Stadium de Sydney, en Australie, et le match débutera à 18h30 AEST (heure locale). Les Australiens peuvent Regardez Sydney FC vs Melbourne City en direct sur Kayo Sports, ou sur Foxtel’s Fox Sports. Une émission gratuite différée sera diffusée sur ABCME à 20 h 25 AEST (heure locale).

Pour entrer dans l’histoire et relever à nouveau le Premier’s Plate, le Sydney FC devra muscler Melbourne City qui est sur ses talons.

Le match de dimanche soir marquera la première participation de City dans une grande finale de la A-League, mais ce sera une bataille durement gagnée avec un Sydney FC bien plus expérimenté en finale.

Melbourne City a anéanti les espoirs de Western United de remporter la finale, mettant fin à la première saison de l’équipe avec un résultat de 2-0 lors de leur élimination en demi-finale.

Si vous voulez voir le match final en direct, vous aurez le choix entre Fox Sports ou Kayo.

L’ABC est le partenaire officiel de la compétition en clair, mais la grande finale sera diffusée en différé sur ABCME à 20 h 25 AEST. Il existe une troisième option – l’application My Football Live de Telstra – qui est sans données mais exclusive uniquement aux clients de Telstra.

