Imaginez passer du temps de qualité à regarder un film sur votre appareil intelligent avec un être cher qui se trouve à des kilomètres de là?

Est-ce possible?

Eh bien, cela devient une réalité grâce à la nouvelle fonctionnalité qui relie Messenger à Instagram.

En raison de la nature sociale humaine, les gens ont besoin de communiquer avec leurs amis et leur famille. Les plateformes de médias sociaux ont rendu cela possible et sans tracas. Le besoin d’une messagerie rapide, fiable et amusante a été témoin du lancement d’une nouvelle fonctionnalité qui permet la communication entre les applications entre Messenger et Instagram.

Discutez avec vos amis Facebook sur Instagram

Alors que les plateformes sociales apportent du plaisir lorsqu’ils interagissent avec les autres, de plus en plus de personnes recherchent un peu d’intimité. C’est pourquoi Facebook cherche à lier toutes ses applications de messagerie. Ainsi, WhatsApp rejoindra bientôt le train en marche.

Une fois que les trois applications de messagerie sont enfin liées, vous n’aurez aucune raison de quitter Facebook. Très stratégique, non?

Sur les 3,6 milliards de personnes qui utilisent les médias sociaux aujourd’hui, 1,3 milliard sont sur Messenger probablement parce qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un compte Facebook pour l’utiliser.

Qu’est-ce que la communication inter-applications?

Cette nouvelle fonctionnalité a permis à Instagram d’emprunter certaines fonctionnalités déjà appliquées au messager. Quelle que soit l’application que vous utilisez, la fonction inter-applications vous garantit la meilleure expérience utilisateur en vous connectant avec des personnes sur d’autres applications sans avoir à changer.

Par exemple, je parie que vous utilisez plus d’une application pour toucher différentes personnes. Parfois, il peut être difficile de se souvenir de l’application que vous avez utilisée pour envoyer un message à quelle personne. Mais cela ne devrait pas être quelque chose que vous devez d’abord comprendre, et cette nouvelle fonctionnalité Instagram enlève cette douleur.

Nouvelles fonctionnalités sur la dernière version d’Instagram

La mise à jour de votre application Instagram vers la dernière version vous permettra de:

Joignez une réponse spécifique à un message particulier lorsque vous discutez en faisant glisser votre doigt de la même manière que vous le faites sur Messenger pour assurer un bon flux de conversation. Transférer pour partager des choses intéressantes avec des amis. Profitez de l’unicité qui vient avec différentes couleurs et thèmes. Exprimez-vous de la meilleure façon sans mots en utilisant des emojis personnalisés. Accédez à des effets animés pour une meilleure expression des émotions et du flair visuel sur les messages.

Voici une liste des dix fonctionnalités qui accompagnent cette nouvelle fonctionnalité:

Regardez ensemble vous offrira le temps de qualité dont vous rêvez avec vos proches grâce à des activités telles que regarder des vidéos et des films ensemble pendant les appels vidéo.

Mode disparaître vous permettra de garder vos conversations secrètes secrètes. Les messages que vous spécifiez disparaîtront une fois vus ou une fois que vous aurez fini de discuter.

Communiquez entre les applications est une fonctionnalité qui vous permet de communiquer avec des amis à travers différentes applications.

Réactions Emoji personnalisées vous donnera accès aux émojis que vous pouvez utiliser pour afficher une réaction à un message, contrairement aux versions précédentes d’Instagram.

Couleurs du chat vous permettra d’appliquer les couleurs que vous souhaitez

Autocollants Selfie vous permet d’utiliser vos photos pour imiter des émojis et de les utiliser pour réagir à vos messages.

Expéditeur permet à cinq de vos amis ou groupes de recevoir le contenu que vous rencontrez et que vous souhaitez partager avec eux.

Commandes de message vous donne la liberté de choisir où vous voulez que les messages d’amis arrivent et d’éloigner ceux que vous ne voulez pas du tout vous contacter.

réponses Cette fonctionnalité améliorera votre flux de conversion car vous pouvez répondre à un message de discussion spécifique d’un simple glissement.

Effets de messages animés vous permet d’appliquer votre créativité et de rendre le chat amusant à l’aide d’effets animés.

Comment activer la fonctionnalité de messagerie croisée sur Instagram

Si vous n’avez pas mis à jour votre application Instagram, vous verrez probablement lorsque vous ouvrirez l’application.

[Screenshot via Instagram]

En appuyant sur En savoir plus sur ce changement, une fenêtre apparaîtra pour présenter la nouvelle fonctionnalité inter-applications. Il existe également des directives et des options de contrôle avec une option pour Rejeter ou Continuez à mettre à jour.

Pour continuer, appuyez sur le bouton Continuer la mise à jour. Cela ouvrira une nouvelle page vous indiquant exactement ce qu’est la nouvelle fonctionnalité; Mettez à jour pour discuter avec les comptes Facebook. Quelques-uns des aspects amusants de cette nouvelle fonctionnalité sont répertoriés, ainsi que l’accès à une liste de fonctionnalités plus amusantes. Au bas de cette page, vous avez deux options; Mettre à jour et pas maintenant. En dessous, vous pouvez accéder aux informations sur votre vie privée.

Notez également qu’une fois la mise à jour effectuée, vous n’aurez plus accès à l’ancienne version. Si vous prévoyez de procéder à la mise à jour, assurez-vous donc que c’est ce que vous voulez.

Appuyez sur la mise à jour et le tour est joué! Vous pouvez maintenant commencer à profiter des dernières fonctionnalités sur Facebook et Instagram. À ce stade, vous verrez une icône Messenger sur votre application Instagram en haut à droite, là où se trouvait l’icône de message direct avant la mise à jour.

Si vous devez commencer à discuter, appuyez sur l’icône Messenger pour accéder au bouton de discussion qui ressemble à un bloc-notes et un stylo. Appuyez dessus pour accéder à une liste de vos amis depuis Instagram et Facebook. Vous pouvez désormais choisir à qui vous adresser, c’est simple.