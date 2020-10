Avec Duet, vous pouvez enregistrer des vidéos en duo avec qui vous voulez, même avec vous-même. C’est plus facile que vous ne le pensez !.

TIC Tac est une application qui se distingue par les vidéos qui peuvent être créées avec.

Parmi les nombreuses choses qui peuvent être faites, il y a des défis ou des «défis» qui deviennent rapidement viraux, vous pouvez faire des vidéos avec des chansons, des vidéos de danse ou tout ce qui vous vient à l’esprit.

L’une des plus grandes attractions que les vidéos de TIC Tac sont les effets spéciaux que nous pouvons ajouter, y compris des filtres et nous pouvons même changer l’arrière-plan d’une vidéo et l’enregistrer dans la galerie de photos et également la partager avec qui nous voulons.

Une des choses les plus drôles sur TIC Tac c’est pouvoir faire vidéos duo, non seulement avec des amis ou des personnes que vous connaissez, mais aussi avec des tiktokers célèbres, des artistes, des célébrités ou avec un ami, un ami ou un parent qui vit à l’autre bout du monde.

Nous allons vous apprendre comment diviser l’écran TikTok avec l’option Duo pour enregistrer un duo avec qui vous voulez.

Quelles sont les utilisations du partage d’écran sur TikTok?

L’un des plus gros avantages offerts par l’option Duo TikTok est-ce que pour enregistrer un duo vidéo avec quelqu’un, il n’est pas nécessaire que cette personne enregistre la vidéo en même temps que vous la faites.

Duo ça te permet enregistrez votre propre vidéo pendant que vous commentez une vidéo déjà enregistrée par quelqu’un d’autre, de sorte que l’écran est divisé en deux et d’un côté vous pouvez voir la vidéo que vous commentez et de l’autre votre propre vidéo.

Quelque chose de très intéressant et amusant à faire Duo consiste à enregistrer une vidéo «en duo avec soi-même».

Plus tard, nous vous expliquerons comment procéder.

Premièrement, au cas où vous ne le sauriez toujours pas ou ne savez pas tout à fait de quoi il s’agit la fonction TikTok Duo nous allons vous dire.

Qu’est-ce que la fonction TikTok Duo?

Comme son nom l’indique, la fonction Duo il nous permet enregistrer une vidéo en duo avec une autre personne ou même nous-mêmes.

Cette fonction permet diviser l’écran en deux, d’un côté vous verrez la vidéo déjà enregistrée par une autre personne ou par vous-même et de l’autre côté de l’écran vous apparaitrez dans la vidéo en cours.

Pendant ce temps, vous pourrez commenter la vidéo, réagir, interagir en synchronisation avec le protagoniste de l’autre vidéo ou tout ce que vous voulez faire.

Utilisez la fonction Duo C’est le plus simple, nous détaillons ci-dessous les étapes à suivre.

Comment enregistrer une vidéo TikTok avec écran partagé.

Une chose très importante que vous devez garder à l’esprit est que Pour enregistrer une vidéo en duo, l’autre utilisateur doit avoir activé la fonction Duo dans son compteSinon, il sera impossible d’interagir avec la vidéo de l’autre utilisateur.

Cela dit, nous vous dirons comment diviser l’écran en deux et enregistrer une vidéo en duo sur TikTok.

Aller à profil de l’utilisateur vous voulez faire le duo. Choisissez l’une de ses vidéos et ouvrez-la. Appuyez sur l’option PartagerSélectionnez l’option Duo, vous le verrez en bas de l’écran de votre mobile.

Et c’est tout ce que vous avez à faire, vous pouvez immédiatement commencer à enregistrer votre vidéo en duo avec la personne que vous avez choisie.

Il est important de garder à l’esprit lors de l’enregistrement de la vidéo que doit être exactement la même que la vidéo originale de la personne avec laquelle vous vous associez.

Comment faire du duo avec vous-même sur TikTok

Nous avons déjà mentionné qu’en plus des duos avec d’autres personnes, vous pouvez également faire duo avec vous-même.

Cette option vous permettra de libérer votre créativité, vous pourrez enregistrer des vidéos très amusantes. Par exemple, vous pouvez créer le script d’un croquis dans lequel vous jouez vous-même deux personnages différents, vous pouvez faire une simulation d’un miroir ou tout ce qui vous vient à l’esprit.

Enregistrer un vidéo d’un duo avec vous-même C’est très simple, tout ce que vous avez à faire est d’être préparé et d’avoir à portée de main les choses dont vous aurez besoin pour réaliser la vidéo, comme certains accessoires, vêtements, maquillage, etc.

Et aussi que vous l’avez répété pour ne pas avoir à couper ou répéter l’enregistrement encore et encore.

Ouvrez votre profil TikTok et enregistrez une vidéo, sélectionnez l’option Partager et après Duo pour diviser l’écran en deux, appuyez à nouveau sur le bouton d’enregistrement pour lire la deuxième partie de la vidéo.

Que ce soit dans le cas de duos avec d’autres personnes ou d’enregistrer un duo avec vous-même, vous pouvez ajouter des commentaires, des effets, des filtres, de la musique, etc.

pour que votre vidéo soit incroyable et qu’elle devienne virale lorsque vous la partagez.

Si vous êtes un utilisateur actif de TIC Tac Vous adorerez sûrement essayer cette fonctionnalité si vous ne l’avez pas déjà fait.