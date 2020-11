DualSense est le nouveau contrôleur PlayStation 5. Parmi les principales nouveautés du périphérique, on retrouve un design qui est loin de ce qu’on a vu jusqu’à présent de DualShock, la commande iconique de la marque. Il met également en évidence l’incorporation de la technologie haptique qui nous laissera une expérience beaucoup plus immersive et que nous remarquerons sur nos doigts grâce aux déclencheurs. Une autre caractéristique, et peut-être l’une des plus recherchées, est la durée de vie de la batterie, désormais beaucoup plus longue que dans DualShock 4.

Malheureusement, la durée du contrôleur PS5 dépend en grande partie du type de jeu que vous exécutez. Autrement dit, dans des titres comme Spider-Man Miles Morales dans sa version pour Playstation 5, le périphérique serre les capacités du DualSense en termes de vibrations, laissant un autonomie de la batterie environ 5-6 heures. Cette durée est beaucoup plus étendue si l’on parle de jeux PS4 fonctionnant sur PS5 et donc dépourvus de contrôles haptiques. Ce serait, par exemple, le cas de Ghost of Tsushima, atteignant un 12-15 heures d’autonomie.

DualSense pour PS5 | Sony

Qu’il s’agisse d’un jeu PS4 ou d’un jeu PS5, nous chercherons toujours la durée maximale du contrôleur, il est donc logique de demander Quelle est l’astuce pour économiser la batterie dans DualSense? De la même manière que dans DualShock 4, Sony nous offre quelques options pour profiter de plus d’heures de jeu. Pour ce faire, suivez ces étapes simples.

Comment économiser la batterie du contrôleur PlayStation 5?

Aller au menu des paramètres Aller à l’onglet Système Aller au menu Économie d’énergie Dans Définir le moment où les commandes s’éteignent, choisissez l’option qui vous convient le mieux

Ce n’est pas une option qui élimine les caractéristiques périphériques telles que la technologie haptique permettant d’économiser beaucoup de batterie, mais comme DualSense est constamment allumé jusqu’à ce que la console soit éteinte ou un nombre fixe de minutes, cela ne fait jamais de mal d’envisager cette possibilité si nous avons une visite surprise à la maison ou nous avons décidé de continuer avec une autre tâche.