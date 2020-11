C’est totalement possible écouter de la musique avec Amazon Prime. Cette adhésion nous permet d’avoir d’autres avantages en dehors de ceux déjà connus dans la boutique Amazon. D’être un membre principal sur Twitch à Prime Video.

Cependant, nous n’avons pas seulement Prime Video, un autre service que nous pouvons trouver est Amazon Music Prime, qui nous permet d’écouter de la musique dans la meilleure qualité possible avec des milliers de chansons disponibles.

Qu’est-ce qu’Amazon Music?

Amazon Music serait quelque chose de similaire à Spotify avec diverses fonctionnalités et bibliothèques de musique. L’avantage par rapport à Spotify est qu’avec un compte Prime, nous avons également accès à tous les services Amazon. Nous pouvons trouver quatre types de comptes, nous allons passer en revue chacun de ceux-ci ci-dessous:

Amazon Music gratuit: Vous n’avez pas besoin d’un abonnement Prime, c’est assez similaire à Pandora en ce sens. Vous pourrez accéder à toutes les listes de lecture, même si vous devrez gérer les publicités de temps en temps.Amazon Music Prime: c’est l’abonnement qui nous permet d’accéder à un grand nombre de chansons, plus de deux millions. Le seul inconvénient est que vous êtes limité à un appareil à la fois.Amazon Music Unlimited– Ceci est une version stéroïde de celle mentionnée ci-dessus. Cependant, nous devons l’acheter séparément, car il n’est pas inclus avec Amazon Prime. Avec 60 millions de chansons, stations, listes de lecture et sans aucune publicité.Amazon Music HD: Il n’est pas non plus inclus dans Amazon Prime et nous devons acheter un abonnement séparé. Cependant, il possède la même bibliothèque Amazon Unlimited mais avec l’avantage de pouvoir lire les chansons en HD et Ultra HD.

Certes, Amazon Music Prime n’est pas un service de streaming comme Spotify ou Apple Music, le nombre de chansons disponibles est inférieur aux services mentionnés ci-dessus. Cependant, si vous avez déjà un compte Amazon Prime, c’est un extra très intéressant et que nous payons déjà.

Sur quels appareils Amazon Music fonctionne-t-il?

Amazon Music est compatible avec presque toutes les plates-formes les plus utilisées aujourd’hui. Cela inclut Windows, Mac, Android, iOS, les téléviseurs et tablettes Kindle Fire.

Ordinateurs: Windows, Mac et navigateur Web Téléphones: Android, iPhone Tablettes: iPad, Android Téléviseurs: Android TV – Google TV, Roku

Comment utiliser Amazon Music Prime pour écouter de la musique

C’est aussi simple que de vous connecter à votre compte Amazon Prime, il est évidemment nécessaire d’avoir un abonnement Prime pour pouvoir profiter de tous les avantages d’Amazon Prime Music.

La première chose à faire est de télécharger l’application sur notre appareil mobile. Dans ce cas, nous suivrons l’exemple avec Android. Il vous demandera vos informations d’identification pour vous connecter.

Après vous être connecté, vous apprécierez que nous ayons plusieurs sections à explorer. Dans le cas des appareils mobiles, ils ont des onglets en bas. Dans les applications de bureau, nous avons des onglets en haut.

Si vous souhaitez enregistrer des chansons ou des albums, c’est assez simple. Ouvrez simplement ce que vous souhaitez enregistrer et cliquez sur les trois points qui se trouvent dans la partie supérieure droite de l’écran.

Un menu contextuel s’ouvre dans lequel vous devez choisir si vous voulez “Ajouter à ma musique” ou “Créer une playlist”.

Ce serait la base même d’Amazon Prime Music. C’est un service de streaming musical dont vous ne saviez probablement même pas qu’il était disponible. Il n’est pas comparable à d’autres services tels que Spotify pour le grand nombre de chansons et de fonctionnalités dont il dispose. Cependant, c’est une bonne alternative si vous avez déjà Amazon Prime.

Partage-le avec tes amis!