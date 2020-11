L’arrivée des montres intelligentes nous fait progressivement moins dépendre du mobile. Nous pouvons effectuer de plus en plus d’actions sans avoir à sortir le smartphone de notre poche et l’une des possibilités que nous avons à portée de main est de écouter de la musique directement depuis la montre.

Une option que nous pouvons réaliser si nous utilisons une Apple Watch et que nous ne voulons pas porter l’iPhone, chose réalisable si nous sortons pour faire du sport. Avoir la musique sur la montre connectée est possible et nous n’aurons plus qu’à faire quelques pas et avoir des écouteurs sans câbles connectés via Bluetooth.

Pas sans ma montre

Les étapes pour apporter de la musique à l’Apple Watch est très simple. Avec le principe de le connecter à l’iPhone que nous voulons utiliser via Bluetooth, nous devrons nous assurer que les écouteurs que nous allons utiliser sont également synchronisés avec la montre intelligente.

Pour ce faire, nous devons entrer dans l’Apple Watch et appuyer sur la couronne pour accéder à la section “Réglages” (c’est l’icône de la roue dentée). À l’intérieur, nous cherchons la section “Bluetooth” et nous cherchons les écouteurs (ceux-ci doivent être en mode appairage).

Nous avons fait le premier pas et maintenant le second est laissé. Utilisez le des chansons d’Apple Music ou de celles que nous avons téléchargées localement sur notre téléphone et les “passer” à l’horloge. À ce stade, nous devons aller à l’application “Watch” sur l’iPhone et y chercher la section “Musique”.

Une fois à l’intérieur “Musique” nous verrons comment l’option apparaît dans une fenêtre “Ajouter de la musique récente” ainsi que la possibilité d’ajouter des morceaux de musique manuellement. Lors du choix du contenu que nous devons transférer, nous verrons un message qui nous avertit que pour que cela soit effectué, il est nécessaire que l’Apple Watch soit connectée à la base de charge.

Avec ces mesures prises, nous pouvons maintenant écouter de la musique directement depuis l’Apple Watch au casque sans avoir à avoir l’iPhone à proximité. Pour ce faire, il suffit d’appuyer sur la couronne numérique de l’Apple Watch et d’accéder à l’application “Musique” et à partir de là, avec le casque connecté, lancer la lecture.

Le contrôle des voies est effectué au moyen de la couronne, avec lequel nous pouvons augmenter et baisser le volume, tandis qu’avec les commandes à l’écran, nous pouvons passer d’une chanson à l’autre.

Mais également, si nous utilisons Spotify, nous pouvons également utiliser l’Apple Watch pour écouter de la musique sans avoir l’iPhone à proximité, car nous pouvons apporter nos listes de musique à la montre Apple pour ne pas dépendre du téléphone. Ce sont toutes les étapes dans un mode liste afin que vous puissiez suivre l’ensemble du processus en un coup d’œil.

Sur l’Apple Watch, appuyez sur la couronne pour accéder au “Réglages”. Dans “Paramètres” cliquez sur la section “Bluetooth”.

Jumelez les écouteurs Bluetooth que nous voulons utiliser pour les coupler. Avec l’iPhone et l’Apple Watch couplés, ouvrez le Application “Regarder”. Rechercher dans l’appli “Musique”. Sélectionnez l’option “Ajouter de la musique récente” ou “Ajouter de la musique manuellement”. Dans l’appli “Musique” sur Apple Watch, démarrez la lecture.

Partager Comment écouter de la musique sur l’Apple Watch lorsque vous ne voulez pas ou ne pouvez pas avoir l’iPhone à proximité