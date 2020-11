Certains mobiles incluent la radio FM, il est donc possible d’écouter les stations de la zone, sans utiliser de données d’aucune sorte. Les téléphones portables utilisent le câble du casque comme antenne pour la radio, que faire si vous voulez écoutez la radio avec vos nouveaux écouteurs sans fil favoris?

Certains mobiles ont la radio FM, d’autres pas, et s’ils ont tous quelque chose en commun, c’est qu’ils ont une mini-prise pour écouteurs. Même s’il dispose d’une prise casque, vous préférerez peut-être utiliser des écouteurs TWS ou ces nouveaux écouteurs avec une excellente suppression du bruit. Vous pouvez écouter la radio FM avec des écouteurs sans fil, bien que la solution ne soit pas très élégante.

Radio FM dans les écouteurs sans fil

Si vous souhaitez écouter la radio FM de votre mobile Android sur des écouteurs sans fil, vous serez confronté à deux problèmes. Le premier est que les mobiles utilisez le câble du casque comme antenne Donc, sans brancher un casque, vous ne pourrez capter aucune station à moins de vivre sous son antenne.

Ce problème a une solution simple: connectez un câble casque au mobile, même si vous n’allez pas l’utiliser pour écouter de la musique. Il fonctionne avec n’importe quelle paire d’écouteurs que vous avez à la maison, même s’ils sonnent mal ou sont à moitié cassés: vous n’en avez besoin que pour faire office d’antenne. Ce n’est pas une solution très élégante, mais vous pouvez toujours garder ces écouteurs à côté du mobile, dans votre poche.

Vous devrez connecter un casque filaire oui ou oui, car ce sont l’antenne. Si possible, plus petit que ceux-ci

Après avoir connecté le câble du casque, vous pouvez maintenant ouvrir l’application radio et rechercher votre station préférée. Puis connectez vos écouteurs sans fil et j’espère que la radio commencera à jouer à partir d’eux, plutôt qu’à partir des écouteurs filaires.

Sinon, vous venez de rencontrer le deuxième problème: que le son sort du casque filaire et non sans fil, que vous connectiez ou non le casque Bluetooth ultérieurement.

Vous devrez utiliser des écouteurs filaires pour l’antenne et configurer le mobile pour utiliser ceux sans fil pour la sortie audio

Si tel est votre cas, recherchez l’option permettant de modifier le périphérique utilisé pour la sortie audio. Dans certains mobiles, vous trouverez l’option dans le contrôle du volume, dans les mobiles avec EMUI dans une notification permanente et dans le stock Android c’est dans la section Lire du contenu multimédia dans, dans les paramètres audio.

Le processus pour choisir la sortie audio dans EMUI (à gauche) et en pur Android (à droite)

Changez la sortie en casque sans fil et vous devriez écoutez la radio FM pour eux et non pour ceux qui ont le câble, qui servira uniquement d’antenne. Certains mobiles, en particulier ceux dotés d’anciennes versions d’Android, peuvent ne pas avoir cette option et insister pour donner la priorité aux écouteurs filaires.

Si rien ne marche, vous aurez toujours les applications pour écouter la radio, qui utilisent des données, mais au moins ne vous obligent pas à porter un casque filaire accroché au mobile. En résumé, c’est tout le processus pour écouter la radio FM d’un mobile Android dans des écouteurs sans fil:

Connectez n’importe quel casque filaire

Ouvrez l’application radio et vérifiez qu’elle fonctionne

Connectez les écouteurs sans fil au mobile

Si le son provient des écouteurs filaires, veuillez changer le périphérique de sortie dans les paramètres de son Android