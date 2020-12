Il y a environ un mois, Facebook a annoncé leur arrivée les conversations éphémères Messenger et Instagram, qui en décembre ont également officiellement atteint WhatsApp. La fonction semble déjà se déployer parmi les utilisateurs et nous vous expliquerons comment elle est utilisée.

Sur Instagram, les conversations éphémères portent le nom de messages temporaires, et ils ressemblent à un mode incognito -u off the record- pour les chats. Ce qui est dit en mode temporaire reste en mode temporaire, et disparaît dès qu’il est fermé.

Comment activer les messages temporaires sur Instagram

Ils sont appelés les mêmes, bien que les messages temporaires d’Instagram fonctionnent différemment de ceux de WhatsApp. Ceux sur Instagram Ils ne disparaissent pas après un certain temps, mais lorsque vous fermez le chat.

Autrement dit, les messages temporaires sont un mode spécial qui, lorsqu’il est activé, les messages envoyés avec ce mode actif disparaissent dès que ce mode est fermé. Pour activer les messages temporaires, vous devez balayez vers le haut dans un chat. Si la fonction est active, un avis s’affiche ci-dessous avec le texte Glisser vers le haut pour activer le mode temporaire.

Lors de l’activation du mode temporaire, le chat passe en mode sombre et un bouton s’affiche en haut du chat pour désactiver le mode temporaire. Pour le reste, l’interface Instagram reste la même, ainsi que les fonctions.

Vous pouvez continuer à envoyer des GIF animés, des photos, des autocollants et passer des appels vidéo, bien qu’il y ait une autre différence: le chat affiche une invite chaque fois que l’un des participants prend une capture d’écran.

En mode messages temporaires, le chat alerte lorsque quelqu’un prend une capture d’écran

Que se passe-t-il en mode messages temporaires, reste en mode messages temporaires, et est-ce que dès que vous les désactivez, tous les messages envoyés disparaîtront chat, à la fois votre copie et celle de l’autre personne. En faisant cela, il n’y a aucune trace d’une conversation temporaire impliquée.

Lorsque vous souhaitez revenir au chat normal, appuyez simplement sur Désactiver le mode temporaire. De plus, à chaque fois que vous quittez le chat, les messages qui avaient été envoyés auparavant disparaissent d’eux-mêmes.

