Quand on veut supprimer les données de navigation dans Chrome On peut opter pour l’option la plus simple, celle d’éliminer tout ce que le navigateur a enregistré depuis ses origines, ou depuis le dernier nettoyage. Mais parfois, cela peut être l’équivalent de tuer des mouches avec des coups de feu, et nous pouvons vouloir utiliser une méthode plus chirurgicale.

Nous allons donc vous expliquer comment faire cela mais pour un seul site Web, ou pour plusieurs. Vous souhaitez supprimer ce que votre navigateur a enregistré sur un certain site Web sur votre téléphone et Chrome vous offre la possibilité de le faire depuis votre téléphone mobile. Et le processus est beaucoup plus simple qu’il n’y paraît.

Supprimer les données d’un site Web spécifique dans Chrome

Comme nous le disons, le processus d’élimination de ces données stockées sur notre téléphone mobile est plus simple qu’il n’y paraît. Nous n’aurons qu’à être clair, logiquement, quel site Web nous voulons supprimer de la mémoire de notre téléphone mobile. Il faut mentionner que cela n’effacera pas le Web de l’historique ni les mots de passe que nous pouvons avoir sauvé.

Cela n’affectera que les fichiers temporaires qui ont été téléchargés pour “nous rappeler” la prochaine fois ou pour accélérer le processus de chargement lors de la prochaine visite. Nous le répétons, pour éliminer les mots de passe enregistrés ou l’historique Web, nous devrons passer à différentes procédures. Allons-y.

Nous ouvrons Chrome et allons aux trois points verticaux en haut à droite pour afficher les options. Une fois les options affichées, cliquez sur ‘Réglage’. Nous sommes déjà dans les options Chrome et maintenant nous n’aurons plus qu’à descendre jusqu’à ce que nous trouvions ‘Configuration du site Web ”. Nous cliquons sur cette option pour entrer.

Comme nous le verrons, nous y trouvons des options telles que ce qu’il faut faire avec les cookies, avec l’emplacement du téléphone lorsque les sites Web le demandent ou avec l’appareil photo. Différentes permissions que nous pouvons modifier, mais la section qui nous intéresse est ci-dessous. Plus précisément, nous rechercherons et ouvrirons ‘Les données stockées ‘ pour accéder à une liste des sites Web que nous avons visités depuis la dernière suppression (le cas échéant) et combien de données chacun a téléchargé.

En haut, nous avons un moteur de recherche au cas où nous ne voudrions pas faire défiler. Nous recherchons le Web que nous voulons supprimer et cliquez sur le résultat de la recherche. Une fois à l’intérieur, nous n’aurons plus qu’à appuyer sur le bouton ‘Supprimer et réinitialiser ‘ afin que tous les fichiers temporaires dudit site Web soient supprimés de notre téléphone mobile. Maintenant que nous connaissons le processus, nous pouvons le répéter avec tous les sites Web que nous voulons supprimer de la mémoire interne et ainsi libérer de l’espace, ou toute autre raison qui nous a amenés à le faire.

Partager Comment supprimer les données stockées sur votre mobile à partir d’un site Web spécifique dans Google Chrome