Quand vous achetez un téléphone Android Vous ne pensez jamais qu’un jour vous vous en passerez. Soit parce que vous avez trouvé un meilleur modèle, soit parce qu’il a été endommagé, à un moment précis dans le futur allez-vous vous débarrasser de votre téléphone. Vous pouvez vendre votre Android, le donner, le donner ou le recycler en tant qu’appareil pour d’autres tâches.

Quoi que vous fassiez avec votre ancien téléphone Android, une tâche principale consiste à effacer vos données de ce téléphone. Appels, messages, historique de navigation, photos, vidéos … informations et contenu que vous avez sur votre Android et que vous devez supprimer avant de vendre votre Android ou de le conserver dans un tiroir. Au cas où.

Voyons comment réaliser cette tâche. Cela ne vous prendra pas longtemps, cela vous aidera à personnaliser votre nouveau téléphone avec les informations ci-dessus et vous éviterez toute surprise ou effrayer, car vos données ne tomberont pas entre de mauvaises mains.

Tout d’abord, la sauvegarde

Il est probable que si vous allez à tout nouveau Android souhaitez conserver vos paramètres, applications et autres informations de l’ancien téléphone. Depuis quelque temps maintenant, Android intègre Google Drive Pour ce faire, enregistrez vos données dans le cloud au cas où vous auriez besoin de les restaurer. Donc, avant de supprimer vos données, sauvegardons-les.

Le processus de sauvegarde est généralement automatique, mais il est préférable de faire une sauvegarde manuelle, au cas où. Pour cela, vous devez aller à Paramètres> Google> Sauvegarder et, enfin, cliquez sur le bouton Créez une sauvegarde maintenant. Sous cette option, vous pouvez vérifier quel type de données est enregistré: appels, applications, contacts, paramètres, photos et vidéos …

Ensuite, déconnectez-vous de votre compte Google

Normalement, votre téléphone Android est associé à votre compte Google. De cette façon, vous bénéficiez de l’intégration des applications et services Google sur votre smartphone. Donc, si nous voulons nous débarrasser d’un Android, nous devons nous déconnecter de ce compte, ce qui s’appelle dans Android Supprimer le compte.

Le nom peut prêter à confusion, mais lorsque vous effectuez cette tâche, vous verrez une explication de ce que vous faites. Plus précisément, depuis Paramètres> Comptes ou similaire, cela varie entre les téléphones et les versions d’Android, vous devriez voir votre compte Google configuré sur le téléphone.

Une des choses que vous pouvez faire est Supprimer le compte ou Supprimer le compte. Vous vous déconnectez de Google sur ce téléphone et dissociation du téléphone et du compte. Android vous dira “Si vous supprimez le compte, tous les messages, contacts et autres données sur l’appareil seront supprimés.” Autrement dit, ils continueront d’être dans la sauvegarde que vous avez effectuée.

Après avoir confirmé ce que vous voulez faire deux fois, d’abord en appuyant à nouveau sur Supprimer le compte ou Supprimer le compte et enfin en cliquant sur Accepter, vous aurez déjà dissocié le téléphone de votre compte Google.

Troisièmement, supprimez vos données

Et maintenant oui, nous n’avons que supprimer du contenu de votre téléphone Android il n’y a donc aucune trace de nous. Nous avons copié ces données dans le cloud, nous avons dissocié le compte Google d’Android et enfin nous allons effacer les données du téléphone.

Pour ce faire, nous irons à l’option Retour aux paramètres d’usine. Vous le trouverez via le moteur de recherche intégré dans Réglages ou dans différents sous-menus, selon le modèle de votre téléphone et la version d’Android. Dans mon cas, avec Android 11, cette option est en Paramètres> Système> Avancé> Options de récupération. Et le nom de l’option est Retour à l’état d’usine (tout effacer).

Quel que soit son nom, l’état d’usine consiste à redémarrer le téléphone Android en supprimant toutes les données, fichiers ou paramètres après la première mise sous tension du smartphone. Autrement dit, quand cela restaurer ou réinitialiser, le téléphone s’allumera comme si c’était la première fois.

Ce sont les trois actions de base avant de vendre votre Android pour ne laisser aucune trace de vos données. Cependant, vous pouvez faire plus de choses. Par exemple, n’oubliez pas retirer la carte SD et / ou le remplacer par un neuf. Vous pouvez également le formater, si vous souhaitez le laisser là.

L’article Comment supprimer vos données et fichiers avant de vendre votre Android a été publié dans Explica.co.