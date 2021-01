Quand vous achetez un nouvel appareil Apple, vous voudrez peut-être abandonner l’ancien modèle. Vous pouvez le conserver dans un tiroir, le donner à une connaissance ou à un parent, ou en faire don pour son usage. Vous pouvez également vendre votre iPhone à un individu. Quoi qu’il en soit, avant de vous en débarrasser, vous devriez supprimer vos données personnelles, fichiers et contenus.

Le processus est relativement simple, mais il est conseillé de suivre certaines étapes afin de transférer vos données sur votre nouvel iPhone ou appareil Apple et de les supprimer sur l’ancien appareil. Ça ne te prendra pas longtemps vous conserverez vos paramètres et votre contenu Et, en plus, vous empêcherez un tiers d’accéder à ces données sur votre ancien iPhone.

Tout d’abord, la sauvegarde

La première chose que nous ferons est de faire une copie de sauvegarde du contenu de votre ancien iPhone. Vous enregistrez sûrement des photos, des vidéos, des conversations, des historiques de navigation, les paramètres de vos applications et du système … Donc synchronisez votre iPhone avec iCloud afin que ces données soient à jour dans le cloud Apple.

Depuis Paramètres> Votre nom> iCloud, cliquer sur Copie de sécurité puis dans Sauvegarder maintenant. Le processus prendra du temps, mais de cette façon, vous aurez toutes vos données en sécurité. Bien sûr, utilisez la connexion WiFi pour faire cette copie ou vous sacrifierez votre forfait de données mobiles. Une fois terminé, vous verrez la date de la dernière sauvegarde.

Deuxièmement, déconnectez-vous d’iCloud

Nous avons fait une sauvegarde de l’iPhone via iCloud, mais il est maintenant temps de se déconnecter. Alors nous retournons à Paramètres> Votre nom et, en bas, cliquez sur Fermer la session. Votre iPhone peut vous demander le mot de passe de votre identifiant Apple pour confirmer. Entrez-le et, enfin, cliquez sur Désactiver.

Si vous utilisez iOS 10.2 ou une version antérieure, vous devrez vous déconnecter d’iCloud, ainsi que de l’iTunes Store et de l’App Store, séparément. Premier, Paramètres> iCloud> Déconnexion. Alors, Paramètres> iTunes Store et App Store> Identifiant Apple> Déconnexion.

Troisièmement, supprimez vos données

Il ne nous reste plus qu’à effacer les données de l’iPhone. Depuis Paramètres> Général> Réinitialiser vous devez cliquer sur l’option Supprimer le contenu et les paramètres. Vous devrez peut-être entrer votre code de verrouillage. Si vous avez activé Trouver mon appareil il vous sera demandé vos informations d’identification Apple.

De plus, si vous avez plusieurs appareils Apple associés à votre identifiant Apple, vous pouvez supprimer votre ancien iPhone de la liste. Vous pouvez le faire depuis n’importe quel iPhone, iPad ou Mac. Sur iOS, à partir de Paramètres> Votre nom. Sélectionnez ensuite l’appareil et cliquez sur Supprimer du compte.

Sur votre Mac, vous trouverez cette option dans Apple> Préférences système. Dans votre identifiant Apple ou iCloud, selon la version de macOS, vous trouverez la liste des appareils. Sélectionnez celui que vous souhaitez supprimer puis cliquez sur l’option correspondante.

À partir du site Web de votre identifiant Apple, connectez-vous avec votre identifiant Apple et, à partir de Dispositifs, vous pouvez faire la même chose.

