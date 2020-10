Oui, souvent vous recevez des messages sur Telegram de parfaits inconnus, et vous aimeriez que cela ne vous arrive pas aussi souvent, la bonne nouvelle est qu’il est possible de filtrer ce type de messages depuis la version 6.3, sortie en juillet.

Dans Telegram, vous pouvez contacter d’autres personnes par numéro de téléphone ou par nom d’utilisateur. Avoir un nom d’utilisateur est très utile, car cela vous permet de discuter avec d’autres personnes sans révéler votre numéro de téléphone, mais cela a pour effet secondaire que vous pouvez apparaître dans les recherches et que des étrangers vous écrivent. Heureusement, il existe un moyen de désactiver automatiquement les discussions d’étrangers sur Telegram.

Archiver automatiquement les chats inconnus

La plupart des applications de messagerie ont une boîte de réception normale et une autre qui sert de purgatoire, où vont les conversations d’étrangers soupçonné d’être du spam. Telegram n’avait pas une telle option jusqu’à il y a quelques mois.

Bien sûr, l’option pas actif par défaut, mais c’est vous qui devez accéder aux paramètres Telegram et l’activer. De plus, ce n’est pas une option rétroactive, elle filtrera donc uniquement les messages qui vous parviennent lorsque l’option est activée.

Pour configurer Telegram afin que les messages provenant d’étrangers soient automatiquement archivés, vous devez afficher le panneau latéral de l’application et entrer les paramètres. Ensuite, allez dans Confidentialité et sécurité et, enfin, vous trouverez l’option Archiver et désactiver, dans la section Nouveaux chats avec des inconnus.

Ce que fait cette option est simple: lorsque vous recevez un nouveau message d’une personne qui ne figure pas dans votre liste de contacts, vous n’êtes pas averti et il n’apparaît pas dans la liste de messages principale, mais est automatiquement archivé. Les messages archivés sont accessibles, regroupés, à partir du haut de la liste de discussion.

Masquer les discussions archivées

Par défaut, Telegram affiche le groupe de discussions archivées en haut de la liste de discussion, affichant les noms des derniers expéditeurs. Si cela vous distrait de voir que des étrangers vous ont écrit, vous pouvez masquer les discussions archivées.

Pour ce faire, effectuez un appuyez longuement sur les discussions archivées jusqu’à ce qu’un menu s’affiche en bas. Choisissez Masquer la liste ci-dessus et les discussions archivées disparaîtront de votre liste de discussion. Pour y accéder, vous devez faire glisser vos discussions vers le bas.

Faites le nettoyage de temps en temps

Tout comme c’est une bonne idée de vérifier de temps en temps le dossier spam de votre e-mail, c’est aussi une bonne idée vérifier les messages archivés de temps en tempsVoyons si l’un des étrangers est effectivement quelqu’un qui mérite votre attention, mais que vous n’aviez tout simplement pas sur votre liste de contacts.

À partir de cette liste, vous pouvez accéder à l’une de ces discussions et y répondre, avec l’avantage qu’elle ne se désarchivera pas d’elle-même. Tu peux désarchivez-les, effacez-les complètement ou laissez-les là pour toujours. Tu choisis.