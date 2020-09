Tous les téléphones ont actuellement un GPS, ce qui est très utile lorsque nous utilisons des applications comme Google Maps. Cependant, dans l’application, il est enregistré là où nous étions à tout moment, ce que beaucoup de gens n’aiment pas. Pour cette raison, nous allons voir comment empêcher Google d’enregistrer l’historique des positions.

Il est possible d’empêcher l’enregistrement de l’historique de localisation sans avoir à déconnecter le GPS et ainsi améliorer notre confidentialité. Nous pouvons le faire à partir de la même application Google Maps ou de notre compte Google. Nous allons voir les étapes à suivre pour désactiver l’historique de localisation dans les deux cas.

Désactiver l’historique des positions de Google Maps

Pour le faire à partir de l’application Google Maps sur votre appareil Android, le processus est extrêmement simple. Vous devrez suivre les étapes que nous allons indiquer ci-dessous:

Vous devrez d’abord ouvrir Google Maps. Ensuite, cliquez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit de l’écran. Un nouveau menu s’affiche dans lequel vous devez sélectionner « Vos itinéraires« . Cliquez maintenant sur les trois points qui apparaissent dans le coin supérieur droit. Un nouveau menu apparaît où il faut sélectionner la dernière option »Paramètres et confidentialité« . Nous descendons jusqu’à ce que nous trouvions la section de »Les paramètres de localisation« Et nous pouvons voir que l’une des options dit »L’historique des positions est actif« Cliquez sur cette option. Maintenant, nous allons voir »Contrôles d’activité« Et juste en dessous »Historique de localisation« Avec un interrupteur pour désactiver ladite option. En appuyant sur nous allons à un autre écran où nous pouvons mettre en pause l’historique de localisation. » De cette façon, aucun enregistrement de l’endroit où nous avons été ne sera enregistré. Si nous voulons supprimer l’historique actuel, nous retournons simplement à la section « Les paramètres de localisation« Et cliquez sur »Effacer l’historique de localisation».

Désactivez-le du compte Google

Si vous ne souhaitez pas le faire depuis l’application Google Maps, nous pouvons le faire à partir de la même application Google, le résultat sera le même.

Pour cela, nous allons localiser l’application Google sur notre appareil. Une fois ouverte, nous devrons appuyer sur notre photo de profil qui se trouve dans le coin supérieur droit de l’écran. Dans ce menu, nous trouverons une section intitulée « Gérez votre compte Google« Lequel vous devez appuyer. Une nouvelle fenêtre s’ouvre où nous pouvons voir la configuration de notre compte. Ici, si nous glissons vers la gauche, nous pouvons changer l’onglet, nous devons arriver à celui qui dit « Données et personnalisation« . Dans cet endroit, nous trouverons »Historique de localisation« Ce serait la même option à laquelle nous accédons à partir de Maps. Ici, vous devrez entrer »Contrôle l’activité de votre compte»Et déplacez l’interrupteur qui devrait être bleu au cas où il serait actif. Ensuite, nous appuyons sur le bouton « Pause » et prêt.

De cette façon, l’historique de localisation est mis en pause, il peut être réactivé quand bon nous semble sans aucun problème. Mais pour le moment et jusqu’à ce que vous décidiez, vous avez réalisé empêcher Google d’enregistrer l’historique des positions.

