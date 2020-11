Tout d’abord, Internet Explorer est un fossile dont le seul destin acceptable dans les plus brefs délais est de disparaître une fois pour toutes. Utiliser Internet Explorer aujourd’hui est un non-sens qui ne se justifie qu’en de rares occasions, principalement – aussi triste que cela puisse être – dans le domaine professionnel. Si vous êtes très Microsoft, utilisez Microsoft Edge, c’est à cela qu’il sert.

Cela dit, si vous êtes conscient du problème lié à l’utilisation d’Internet Explorer actuellement, mais que vous le faites toujours pour une raison quelconque et que la nouvelle politique de redirection dans Windows 10 vous touche le nez, l’éviter consiste à modifier quelques options. dans les deux navigateurs… Quelle politique de redirection, demandez-vous? C’est tellement nouveau que vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais il est là.

Comme nous vous l’avons déjà informé, Microsoft s’efforce d’arrêter d’utiliser Internet Explorer et de passer à un navigateur Web moderne, de préférence Microsoft Edge, et la dernière invention du Redmond est lance automatiquement Microsoft Edge lors de la navigation sur un site incompatible avec Internet Explorer. C’est ce que nous allons vous expliquer maintenant: comment éviter la redirection.

Comment empêcher Internet Explorer d’ouvrir Microsoft Edge

Si cela vous est déjà arrivé à une certaine occasion et que vous voulez éviter que lorsque vous entrez dans un site qu’Internet Explorer détecte comme incompatible, il l’ouvre directement dans Microsoft Edge, la première option que vous devez désactiver est dans Internet Explorer lui-même. Ouvrez le navigateur, entrez les paramètres et dans la section des options avancées, recherchez l’option «Activer les extensions de navigateur tierces»Et décochez la case. Postulez et acceptez.

Gardez à l’esprit que la désactivation de cette case désactivera toutes les extensions de navigateur, pas seulement celle responsable de l’exécution de la redirection.

Ensuite, ouvrez Microsoft Edge et entrez les paramètres, dans le champ «Navigateur par défaut«. Dans la liste déroulante qui dit «Autoriser Internet Explorer à ouvrir des sites dans Microsoft Edge», modifiez l’option sur «Jamais» et désactivez -si elle a été activée- l’option «Autoriser les sites à se recharger en mode Windows. Internet Explorer “.

Cette dernière étape n’est nécessaire que si vous souhaitez éliminer toute possibilité de changement de comportement à tout moment.

Et il n’y en a plus. Vous pouvez maintenant naviguer avec Internet Explorer comme un fou et sans aucune distraction autre que les erreurs que vous trouvez dans votre errance sur le Web. Mais rappelez-vous: c’est ce que vous devez éviter à tout prix. Fuyez Internet Explorer, imbécile!

Via Techdows.