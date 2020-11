WhatsApp continue de faire évoluer ses fonctionnalités de confidentialité et de sécurité, telles que l’ajout de la protection des empreintes digitales et d’autres mécanismes qui sont arrivés ou sont sur le point d’accéder au service. Cependant, il n’a pas encore été suffisamment affiné, par exemple, pour pouvoir appliquer des restrictions spécifiques à des contacts spécifiques.

Nous allons maintenant vous montrer comment faire qu’un contact spécifique (ou plusieurs) ne peut pas voir notre photo de profilSoit parce que nous ne le voulons tout simplement pas, soit parce que nous détectons que cela nous harcèle ou nous traque. Quoi qu’il en soit, WhatsApp n’inclut pas d’option spécifique pour cela, mais nous pouvons le résoudre avec quelques astuces faciles à exécuter. Nous allons avec eux.

Astuce n ° 1: bloquer le contact

L’astuce la plus simple et aussi la plus restrictive. Bloquer un contact sur WhatsApp cela vous empêchera automatiquement de voir notre photo de profil ou notre statut. Ce qui se passe, c’est que nous ne pourrons pas continuer à parler avec ledit contact parce que les communications via WhatsApp sont complètement coupées, et ce n’est peut-être pas notre intention.

Dans tous les cas, bloquer un contact sur WhatsApp est aussi simple que de suivre les étapes ci-dessous:

Nous ouvrons une conversation avec le contact, existant ou nouveau. Nous allons aux trois boutons verticaux pour afficher les options de conversation. Cliquer sur ‘Voir contacts’. Nous descendons au bas de votre dossier et cliquons sur ‘Bloquer le contact ‘.

Nous vérifions nous voulons le bloquer volontairement et c’est tout.

En bloquant un contact, nous ne pourrons plus lui parler ni l’ajouter à des groupes

Une autre option pour bloquer le contact directement sans accéder à votre formulaire de contact est la suivante:

Nous ouvrons une conversation avec le contact, existant ou nouveau. Nous allons aux trois boutons verticaux pour afficher les options de conversation. Cliquer sur ‘Plus’ pour afficher des options supplémentaires. Cliquer sur ‘Bloquer’. Nous vérifions avec un nouveau ‘Block’ que nous voulons le bloquer volontairement. Ici, nous avons une option supplémentaire qui est “ Signaler et bloquer ” au cas où nous voudrions également informer WhatsApp d’un comportement abusif.

Astuce 2: limitez le nombre de personnes qui voient votre photo de profil

L’option la moins restrictive mais aussi la plus précise est ce que nous voulons vraiment faire, c’est-à-dire empêcher un contact de voir notre photo de profil. Utiliser cette astuce on peut continuer, si on le souhaite, à parler normalement audit contact et le flux d’informations se poursuivra sans interruption dans les deux sens. Mais vous ne pourrez pas, nous le répétons, voir notre photo de profil.

Pour ce faire, nous devrons d’abord définir dans WhatsApp qui peut voir notre photo de profil, et cela se fait comme suit:

Nous ouvrons WhatsApp et allons à la ‘Réglages ” (aux points verticaux en haut à droite). Une fois dans les paramètres, nous allons à ‘Compte’. Maintenant, il est temps d’accéder ‘Confidentialité’. La deuxième option ici sera ‘Photo de profil’, cliquez et spécifiez que nous voulons que nos contacts le voient uniquement. Cela se fait en choisissant ‘Mes contacts’.

C’est fait, nous avons limité qui peut voir notre photo de profil. Nous avons spécifié à WhatsApp que seules les personnes que nous avons dans les contacts téléphoniques ou WhatsApp lui-même pourront le voir, qui sont celles que l’application reconnaît lors de la liaison des noms avec leurs comptes et nous permettant d’établir des conversations.

Une fois que nous aurons établi que seuls nos contacts pourront voir notre photo de profil, nous n’aurons plus qu’à supprimer le contact que nous ne voulons pas voir de notre liste de contacts. Aussi simple que cela. Il suffira d’ouvrir l’application Contacts, de la localiser et de supprimer l’intégralité du contact ou de son numéro de téléphone (si l’on souhaite conserver des adresses, des emails ou d’autres données). La conversation restera donc ouverte et active mais notre photo de profil lui sera invisible. Ou pour elle.

