Comment enregistrer des photos WhatsApp dans votre galerie mobile

WhatsApp n’enregistre pas vos photos dans la galerie? De cette façon, vous pouvez résoudre les problèmes de l’application afin que tout redevienne normal.

Écrit par Christian Collado

WhatsApp a-t-il cessé d’enregistrer les photos que vous recevez dans la galerie? Le fait qu’il s’agisse de l’application de messagerie la plus utilisée et la plus populaire au monde ne signifie pas qu’elle soit parfaite, et de temps en temps des erreurs comme celle-ci peuvent survenir.

Heureusement, dans la plupart des cas, ils ont une solution. Si c’est votre cas et que vous voulez enregistrer les photos WhatsApp dans la galerie Comme d’habitude, dans ce guide, nous vous expliquons tout ce que vous devez faire sur votre mobile, étape par étape.

Comment faire apparaître des photos WhatsApp dans la galerie?

Contrairement à ce qui se passe avec d’autres applications comme Telegram, WhatsApp enregistre les images reçues dans le stockage de notre mobile, et non dans le cloud.

Par conséquent, afin de vérifier le contenu multimédia reçu, il faut enregistrez-le dans la mémoire interne de l’appareil. Et bien que dans la plupart des cas ce processus se fasse automatiquement, il se peut que vous deviez enregistrer les photos WhatsApp manuellement.

Vérifiez votre connection internet

L’une des pannes les plus courantes pour lesquelles il n’est pas possible enregistrer les photos WhatsApp dans la galerie est le fait de ne pas avoir bonne connexion Internet.

Si la connexion Wi-Fi n’est pas suffisamment stable ou si la vitesse du réseau n’est pas suffisante, ou si couverture de données mobiles insuffisante, WhatsApp n’enregistrera pas les fichiers multimédias dans votre galerie.

La solution dans ce cas sera trouver une meilleure connexion Internet qui vous permet de télécharger et d’afficher des photos WhatsApp dans la galerie. La même solution est valable pour les vidéos, la musique ou les mémos vocaux.

Avez-vous manqué de mémoire?

Un autre détail qui peut être négligé est le mémoire mobile disponible. Si vous ne disposez pas d’espace pour enregistrer plus de fichiers, WhatsApp ne pourra pas télécharger les photos et vidéos que vous recevez, et vous ne pourrez donc pas non plus les voir dans la galerie.

Depuis un certain temps maintenant, WhatsApp a inclus un outil pour libérer de l’espace de stockage, en supprimant des fichiers anciens ou répétés pour qu’il y en ait plus espace libre pour les nouvelles photos.

Pour vérifier l’espace libre de votre mobileVous devez accéder aux paramètres de l’appareil, et une fois sur place, accéder à la section intitulée «Stockage». A l’intérieur tu verras quels fichiers occupent le plus d’espace, et supprimez-les si vous le souhaitez.

D’autre part, vous pouvez également utiliser des applications telles que Google Files, qui analysent automatiquement le stockage mobile pour libérer de l’espace intelligemment, laissant ainsi plus d’espace pour vos photos WhatsApp.

Activer le téléchargement automatique des fichiers

Savoir plus: Comment télécharger automatiquement toutes vos images, vidéos et GIF WhatsApp sur le cloud Google Photos

La téléchargement automatique des fichiers WhatsApp entraîne le stockage direct de tous les fichiers reçus via l’application de messagerie dans la mémoire de l’appareil.

Il se peut que, dans le passé, vous ayez décidé de désactiver cette option pour empêcher WhatsApp de finir par remplir la mémoire de votre mobile et de ne plus jamais l’activer, donc maintenant Les photos WhatsApp ne sont pas enregistrées dans votre galerie.

Par conséquent, il peut être judicieux de réactiver cette option. Pour le faire, suivez ces étapes:

Ouvrez WhatsApp et touchez l’icône avec trois points verticaux dans le coin supérieur droit. Touchez «Paramètres», puis touchez «Stockage et données» Dans la section «Téléchargement automatique», activez les options «Télécharger avec les données mobiles» ou “Télécharger avec Wi-Fi” si vous souhaitez que les fichiers soient téléchargés automatiquement uniquement lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, ou également lorsque vous êtes connecté à des données mobiles.

Lorsque vous avez activé l’une des options indiquées, les fichiers choisis sera automatiquement téléchargé dans la galerie sans avoir à le faire manuellement. N’oubliez pas de garder le stockage que les fichiers d’application occupent à distance pour éviter les surprises.

Résoudre les problèmes de WhatsApp

Savoir plus: Des problèmes avec WhatsApp? Guide DEFINITIF pour résoudre les 19 défauts les plus courants

Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, le moment est venu de penser que peut-être WhatsApp a un problème.

Dans ce cas, l’une des solutions les plus efficaces consiste en effacer les données de l’application. Pour ce faire, vous devez suivre ces étapes:

Ouvrez les paramètres de votre mobile et allez dans la section “Applications”. Ouvrez la liste des applications et appuyez sur “WhatsApp”. Appuyez sur les boutons “Effacer le cache” et “Effacer le stockage”. Toutes les données WhatsApp seront supprimées de votre mobile et votre session sera fermée, alors assurez-vous d’avoir créé une sauvegarde complète de WhatsApp.

D’une manière générale, ce processus revient à désinstallez et réinstallez l’application sur le mobile pour recommencer à zéro, vos problèmes doivent donc être résolus.

Il est également possible qu’une mise à jour de l’application ait introduit un certain type d’échec ou de bogue. Dans ce cas, il est préférable de vous assurer que vous disposez de la dernière version, et sinon, télécharger la dernière version de WhatsApp.