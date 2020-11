Voulez-vous partager le fond d’écran que vous avez installé sur votre mobile et vous ne savez pas comment le faire? S’il s’agit d’une image de la galerie, il est facile de la partager, mais la même chose ne se produit pas avec les papiers peints d’usine ou avec les arrière-plans dont vous avez supprimé la photo. Même si vous ne désespérez pas, il est très facile d’enregistrer votre fond d’écran actuel.

Les papiers peints ou papiers peints sont le moyen le plus simple de personnaliser presque tous les appareils dotés d’un écran. Et, puisque les smartphones sont essentiellement cela, l’écran, la personnalisation de votre arrière-plan est presque essentielle dès que votre mobile est neuf. En général, chaque marque propose des papiers peints exclusifs qui ne peuvent pas toujours être partagés. Donc, si vous ne savez pas comment enregistrer le fond d’écran que vous avez actuellement, la solution est d’utiliser une application super simple: obtenir le fond d’écran actuel.

Enregistrez les fonds d’écran lorsque vous ne pouvez pas accéder à la photo

Si vous choisissez une photo de la galerie comme fond d’écran, il n’y aura pas de problème: l’image est toujours accessible et vous pouvez en faire ce que vous voulez, même le modifier. Tout le contraire de ce qui se passe avec les fonds d’écran fournis en standard sur le téléphone: ils ne sont généralement pas accessibles dans la galerie, vous ne pouvez donc pas y accéder directement. Il n’est pas non plus possible de partager une image si vous l’avez utilisée comme fond d’écran et tu as effacé l’original.

Application Obtenir le fond d’écran actuel corrige le problème de ne pas avoir accès à l’image actuellement placée comme fond d’écran. Il vous permet de récupérer l’image que vous avez utilisée comme fond d’écran et même d’enregistrer les arrière-plans officiels de votre téléphone. Le tout avec un processus très simple:

Téléchargez l’application Get current wallpaper. Accédez à l’application et acceptez l’autorisation de stockage pour pouvoir accéder au fond d’écran actuel et l’enregistrer. Choisissez ‘Récupérer le papier peint‘pour accéder au fond d’écran. Si vous souhaitez extraire l’arrière-plan de l’écran de verrouillage, cliquez sur ‘Récupérer l’écran de verrouillage». Après une seconde, le fond d’écran que vous avez installé apparaîtra à l’écran. Cliquez sur l’icône de partage et enregistrez-le sur votre téléphone. Vous pouvez également l’envoyer à qui vous voulez. Dans le cas où vous souhaitez enregistrer tous les fonds d’origine de votre téléphone, vous devrez appliquer chacun d’eux, puis l’enregistrer. Répétez le processus avec les fonds d’écran que vous souhaitez.

Seuls les fonds d’écran statiques peuvent être enregistrés.

L’image de votre arrière-plan sera enregistrée dans le dossier «Obtenir le fond d’écran actuel». De plus, l’application vous permet d’enregistrer automatiquement tout arrière-plan que vous mettez: de cette façon, vous vous assurerez que il y a toujours une copie accessible pour tout ce que vous voulez. Obtenir le fond d’écran actuel est sans publicité, n’a pas d’autorisations étranges et ne propose un achat intégré qu’à ceux qui souhaitent faire un don pour le travail du développeur.

Obtenir le fond d’écran actuel

