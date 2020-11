Lorsque nous parlons de sauvegarder des chats sur WhatsApp, nous pensons souvent à la sauvegarde dans Google Drive, bien que cela soit également possible exporter un seul chat à garder pour la postérité ou à partager avec quelqu’un.

La meilleure façon de vous assurer de ne jamais perdre un précieux chat WhatsApp est de l’exporter et de le garder en sécurité. Veuillez noter que ces chats enregistrés ils ne peuvent pas être utilisés pour les réimporter sur whatsapp. Pour cela, vous devez toujours faire une copie de sauvegarde dans Google Drive.

Comment exporter un chat WhatsApp

L’exportation de chats WhatsApp et l’enregistrement d’une sauvegarde sont deux actions avec le même objectif: protégez vos chats, mais ils fonctionnent différemment. La sauvegarde ne vous est pas destinée et est en fait semi-cachée dans Google Drive. Ce n’est pas pour vous, c’est pour WhatsApp lui-même.

D’un autre côté, exporter un chat est une fonction pour votre propre référence, car les chats enregistrés de cette manière ne peuvent pas être utilisés pour les remettre dans l’application. Ils vous servent à consulter les chats, mais pas pour WhatsApp.

Une fois la différence établie, voyons comment vous pouvez enregistrer un chat WhatsApp particulier. Tout d’abord, vous devez ouvrir ladite discussion, puis appuyez sur le bouton de menu et choisissez Plus dans le menu déroulant. Choisissez alors Exporter le chat.

Cette option est loin d’être nouvelle, même si elle peut sembler s’appeler auparavant Envoyer le chat par e-mail. Le nouveau nom nous donne l’indice que maintenant vous pouvez enregistrer et envoyer un chat par d’autres applications au-delà du courrier, comme Telegram, Google Drive, Bluetooth ou, oui, Gmail.

Avant de le faire, cependant, vous devez choisir si vous souhaitez inclure les fichiers multimédias ou non. Par fichiers multimédias, WhatsApp signifie tout ce qui n’est pas un message texte, y compris les messages vocaux, les photos, les vidéos, les autocollants, les GIF animés ou les documents.

Si vous choisissez Aucun fichier, un seul fichier TXT sera créé avec toute la conversation et rien d’autre, mais si vous choisissez Inclure les fichiers tous les fichiers multimédias seront envoyés séparément dans le chat. Cela peut facilement représenter des dizaines ou des centaines de fichiers, bien que ce soit probablement l’option qui vous intéresse si vous souhaitez garder une discussion en toute sécurité.

Puis vient le tour de choisir l’application dans la boîte de partage de documents Android standard. Seules les applications capables de prendre en charge l’envoi de plusieurs fichiers en même temps seront affichées, telles que Telegram, Google Drive, Gmail ou WhatsApp lui-même.

Ce qui se passe ensuite dépend de l’application que vous avez choisie. Par exemple, dans Google Drive, vous devez choisir dans quel dossier Les fichiers seront enregistrés, tandis que dans Gmail un nouveau message sera écrit et dans Telegram, vous devrez choisir le chat auquel vous souhaitez l’envoyer.

Le résultat est fonctionnel, mais désordonné

Après avoir exporté un chat, quel est le résultat? Dans tous les cas, vous aurez un fichier TXT avec le texte de la conversation, sans mise en forme mais en incluant la date et l’heure de chaque message. Les emojis inclus dans les messages restent enregistrés, même si cela dépend de votre éditeur de texte pour les afficher ou non.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran précédente, chaque fois qu’un élément multimédia est inclus dans le chat, il est inclus une référence au nom du fichier dans le texte. Ces éléments multimédias sont enregistrés séparément, c’est donc vous qui devez lire le chat puis chercher la photo ou l’autocollant qui va à chaque endroit.

La méthode pour exporter des chats sur WhatsApp à peine changé depuis des années, et la vérité est qu’il n’aurait pas coûté cher de générer un fichier ZIP avec un HTML qui montre la conversation de manière plus lisible. Pour le moment, c’est ce que c’est. Si vous avez un après-midi libre et que vous avez une certaine connaissance de Python, ce script peut convertir le TXT en un fichier HTML avec un format un peu plus lisible, bien que les images et les fichiers soient toujours séparés.