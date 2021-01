Si vous envisagez de quitter WhatsApp pour accéder à une autre application de messagerie, vous voudrez peut-être d’abord mettre toutes vos discussions dans un endroit sûr afin qu’elles ne soient pas perdues à jamais. WhatsApp vous permet d’exporter des chats depuis l’application, bien qu’il le fasse de manière très rudimentaire, avec un fichier TXT sans aucun format et les photos et autocollants séparément.

Si vous voulez avoir une copie d’un chat WhatsApp et le faire ressembler à WhatsApp, vous pouvez toujours prendre une capture d’écran allongée, bien que dans de longues conversations, le résultat puisse être monstrueux et sans pouvoir rechercher du texte. Aujourd’hui, nous vous disons comment vous pouvez afficher et imprimer vos discussions exportées afin qu’elles apparaissent presque identiques à celles de WhatsApp.

Tout d’abord, exportez le chat comme d’habitude

Dans le passé, WhatsApp ne chiffrait pas de manière sécurisée la sauvegarde avec la base de données avec les chats, il était donc possible d’utiliser des applications telles que Backup Text for WhatsApp pour lire directement à partir de la base de données et exporter les chats au format HTML, PDF, CSV ou similaire. Ces applications ne fonctionnent plus et la chose la plus proche de nos jours, WaTweaker, nécessite root et pour le moment n’a pas d’export ou d’import activé.

Avec ce scénario, les utilisateurs qui souhaitent conserver leurs discussions ont essentiellement deux options. La première, utiliser l’exportation WhatsApp, un processus que nous vous avons raconté à plusieurs reprises. Pour ce faire, vous devez toucher le bouton de menu ⋮ dans un chat, puis toucher Plus et, enfin, Exporter le chat.

Alors tu dois choisir si tu veux inclure des fichiers multimédias (photos, vidéos, messages vocaux, autocollants, GIF animés) de la conversation ou non, ainsi que vers quelle application vous souhaitez tout envoyer. Vous pouvez utiliser Gmail, pour créer un e-mail avec toutes les pièces jointes, Google Drive, pour télécharger tous les fichiers, ou toute autre application que vous préférez.

Nous avons dit plus tôt qu’il y avait deux options, alors quelle est la seconde? Utiliser un outil non officiel pour exporter des chats depuis WhatsApp Web comme cette extension pour Google Chrome. Cela fonctionne bien, bien que le fichier résultant (au format JSON) ne soit pas facile pour vous de vous référer plus tard non plus, il n’a donc pas beaucoup d’avantage sur l’exportation officielle de WhatsApp.

Ensuite, utilisez une visionneuse en ligne gratuite

WhatsApp exporte les discussions sous forme de fichier TXT par conversation et de nombreux fichiers supplémentaires pour les photos, les autocollants, etc. Ils ne sont pas très jolis à voir, mais heureusement il y en a outils gratuits comme Chat Viewer, disponible ici, pour résoudre le scrutin. Il s’agit essentiellement d’une visionneuse en ligne pour afficher magnifiquement les fichiers WhatsApp TXT exportés.

L’utilisation est très simple, car il ne vous reste plus qu’à appuyer sur Choisir le dossier et choisissez le fichier TXT que WhatsApp a exporté. Le web peut être ouvert sur mobile, même s’il est un peu claustrophobe. Si vous l’utilisez sur un PC, vous devez d’abord vous envoyer le fichier TXT du chat exporté afin de l’ouvrir.

Pour le reste, il n’y a pas grand chose d’autre à configurer, sauf choisissez qui est le protagoniste du chat dans le menu déroulant, qui est rempli avec les noms des participants. La personne que vous choisissez ici sera celle qui est représentée par une bulle verte, et le reste aura une bulle blanche.

presse Lancer la relecture et le Web commencera à traiter le chat. Gardez à l’esprit que si vous avez chargé une discussion très longue, la fin du traitement peut prendre beaucoup de temps, ce qui est très similaire à la façon dont elle serait vue dans WhatsApp. Il y a cependant un inconvénient, à savoir que les photos, les autocollants ou les clips vocaux ne sont pas inclus dans l’aperçu, du moins pour le moment.

Le spectateur est très bon, bien qu’il ne montre que du texte et des émojis

Malheureusement, l’application ne vous permet pas d’enregistrer le résultat au format HTML – et il vous sera difficile de le faire de force à partir du navigateur à moins que vous n’ayez des connaissances avancées – bien que vous puissiez imprimer une conversation facilement en cliquant sur Imprimer la vue du chat.

L’impression de chat conserve plus ou moins le format de la visionneuse – si vous choisissez de conserver les images d’arrière-plan – ce qui signifie que vous pouvez utiliser cette astuce pour enregistrer le chat au format PDF comme une sauvegarde plus lisible que WhatsApp TXT.