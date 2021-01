Il se peut que dans certaines situations, vous ayez rencontré un échec dans le fonctionnement du téléphone. Les alarmes se déclenchent et la première chose qui me vient à l’esprit est une visite au service technique. Mais ce n’est que la dernière étape, et avant de trouver d’autres options moins agressives. Options générales pour tous les modèles dans le cas de Samsung, ils sont complétés par l’envoi de rapports d’erreur ou assistance à distance.

Un moyen d’informer, module complémentaire d’assistance à distance, lorsque nous constatons une défaillance concernant le fonctionnement général du terminal. Un processus dans lequel nous allons utiliser l’application Samsung Members, qui est déjà préchargée, dans laquelle nous exécuterons toutes les étapes.

Ainsi, vous pouvez générer un rapport de bogue

Avec les membres Samsung, les utilisateurs peuvent demander l’assistance à distance d’un expert, soumettre des rapports de bogue. Une application qui permet également d’accéder aux questions les plus fréquemment posées sur votre téléphone.

Dans le cas où vous devez envoyer des rapports d’erreurs, vous devez saisir «Membres Samsung» et faites défiler vers le bas pour cliquer sur le bouton “Aidez-moi” en bas de l’écran.

Une fois que vous regardez à l’intérieur, nous glissons vers le haut pour voir plus d’options et nous regardons la section “Rapports de bogues” à l’intérieur de la boîte “Poster des commentaires…”.

Nous verrons sur un écran les questions les plus fréquemment posées concernant notre modèle et dans la zone inférieure, différents aspects du fonctionnement de notre mobile. Là recherchons et cliquons sur celui qui nous intéresse, la raison du problème.

Dans la nouvelle fenêtre, nous devons écrire l’erreur en détail, mais aussi, nous devons sélectionnez la fréquence de répétition de l’erreur qui peut être «une fois», «souvent» et «parfois».

Dans la zone supérieure, un clip indique qu’en plus, nous pouvons envoyer des pièces jointes pour donner plus d’informations. Cela peut être une image, une capture d’écran ou un fichier audio. À ce stade, nous ne pouvons que cliquer sur envoyer pour terminer le processus et envoyer le rapport d’erreur.

Partager Comment envoyer des rapports d’erreur si notre mobile Samsung échoue à partir de l’application Samsung Members