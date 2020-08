Envoyer SMS et messages anonyme avec votre smartphone, que l’opérateur soit WindTre, Iliad, Vodafone ou TIM, c’est possible grâce à une série de services externes, mais aussi à une astuce très simple à utiliser avec votre appareil portable.

La confidentialité est désormais au centre de nombreuses discussions entre les consommateurs de tous les horizons, avec un accent très fort sur la protection des données personnelles, les utilisateurs recherchent de plus en plus des moyens de conserver anonymat. Peu de gens savent qu’avec de petites différences les uns des autres, il est possible exploit combinaisons simples à envoyer SMS anonyme depuis les smartphones via le réseau WindTre, Vodafone, TIM et Iliad, voyons comment.

TIM, WindTre, Iliad, Vodafone: comment envoyer des SMS anonymes

Vent – envoyer le message avec la combinaison suivante * k (ESPACE) k#s (ESPACE) TEXTE DU MESSAGE.

3 Italie – envoyer le message au numéro 48383 indiquant NOMBRE DE TEXTE DU BÉNÉFICIAIRE (ESPACE) DU MESSAGE.

Vodafone – envoyer le message au numéro 4895894 indiquant S (ESPACE) NUMÉRO DU BÉNÉFICIAIRE (ESPACE) TEXTE DU MESSAGE.

TIM – envoyer le message au numéro 44933 indiquant ANON (ESPACE) NUMÉRO DE DESTINATION (ESPACE) TEXTE DU MESSAGE.

Si, en revanche, vous êtes client d’un autre opérateur téléphonique (même virtuel), vous devrez forcément vous appuyer sur des applications de troisièmes parties, Par exemple Scandale, qui permet l’échange de messages anonymes entre des utilisateurs qui se trouvent dans la même zone, ou Snapchat, un logiciel qui intègre une section dans laquelle les utilisateurs peuvent démarrer des discussions en masquant leur numéro de téléphone (les deux peuvent être téléchargés directement depuis le Play Store, toutes les fonctions peuvent ne pas être gratuites).