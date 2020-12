En Amérique latine, plus que dans toute autre région du monde, le consommateur estime que la technologie augmente la fiabilité et la facilité

Neuf utilisateurs sur 10 de ce marché ont acheté avec un appareil mobile et continueront de le faire d’ici 2021

Même parmi les générations les plus anciennes, les paiements intelligents génèrent de meilleures expériences d’achat deux tiers du temps

Comprendre l’inter et post-pandémie de consommation a été l’une des grandes obsessions des marques tout au long de l’année. Et c’est quelque chose qui a été maintenu jusque dans les dernières semaines de ce 2020. Il n’y a pas que des points très spécifiques qui doivent être suivis pour garder toute votre attention. Beaucoup semblent même résister aux stratégies de vente de ces derniers jours.

Considérant que le consommateur conservera de nombreuses caractéristiques qu’il a obtenues en 2020 en 2021, cela reste une question pertinente. Malheureusement, les quelques réponses claires de l’industrie ont brossé un profil disparate et fragmenté. Mais Zebra a récemment publié un nouveau rapport mondial qui vise à expliquer exactement à quoi ressemble le public des marques:

Commodité, efficacité et facilité: les concepts clés pour le consommateur

Il n’est pas surprenant que les achats en ligne soient devenus si populaires au milieu de la crise sanitaire. Cependant, COVId-19 ne sera pas une raison pour laquelle ils continueront d’être présents en 2021. Des avantages tels que la commodité, l’efficacité et la facilité d’achat ont conquis le consommateur et l’ont conduit à préférer les canaux en ligne. C’est un phénomène intergénérationnel.

93% des milléniaux, 90% des GenXers et 76% des baby-boomers ont déjà une nette préférence pour les achats en ligne et mobiles. En fait, dans neuf cas sur dix, le consommateur moyen considère qu’il est essentiel que les détaillants aient une expérience d’achat numérique satisfaisante. La majorité des managers et employés du secteur sont d’accord.

Maîtrise entre en ligne et hors ligne

Cela ne signifie pas qu’il y aura une séparation complète du canal de vente au détail. Pour le consommateur moyen, il existe encore des défis dans la transaction en ligne qui rend les achats dans les magasins physiques attrayants. Par exemple, 20% des biens qu’ils achètent sur les canaux numériques sont retournés. Quelque chose qui, selon les mêmes directeurs commerciaux, représente un défi logistique.

Notes connexes

Il est clair que le consommateur en 2020 souhaite une expérience dynamique entre physique et numérique. Mais il y a des défis importants dans les options de brique et de mortier qui devraient être relevés dès que possible. La moitié des consommateurs d’Amérique latine décident d’abandonner les magasins conventionnels en raison des longues files d’attente. Un quart le font en raison d’un manque d’inventaire ou d’une mauvaise organisation.

La digitalisation du point de vente physique, positive pour le consommateur

Il existe un moyen clair pour les entreprises d’améliorer presque immédiatement la façon dont elles interagissent avec les marques hors ligne. Quatre utilisateurs sur 10 ont déclaré avoir rencontré des systèmes d’auto-paiement en magasin. Et parmi eux, environ les trois quarts pensent que cela améliore l’expérience d’achat. En d’autres termes, le consommateur approuve la numérisation.

Non seulement cela, mais il y aurait aussi des avantages concrets pour les entreprises. Les gestionnaires et les travailleurs du secteur de la vente au détail estiment que les solutions numériques dans les magasins physiques les aident à mieux servir le consommateur. Et cela garantit également qu’ils libèrent un temps précieux qui peut être consacré à davantage d’activités de service client. Par exemple, les protocoles de sécurité.

La confiance, un enjeu clé sur lequel la technologie peut également avoir un impact

Les consommateurs et les chefs d’entreprise sont conscients qu’il est nécessaire de disposer de protocoles de protection sanitaire et financière dans les points de vente physiques et en ligne. Mais malheureusement, bien que 98% des marques pensent que leurs clients leur font confiance, la réalité est que le consommateur n’accepte que sept fois sur 10.

En ce sens, la technologie se positionne comme une opportunité clé d’amélioration. Selon le même consommateur, les systèmes de paiement sans contact devraient être plus efficaces pour assurer la sécurité sanitaire du point de vente physique. Ces modèles présentent l’avantage supplémentaire que, pour les propriétaires de marques eux-mêmes, ils devraient également être plus fiables en matière de cybersécurité.