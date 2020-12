Malheureusement, les droits F1 sont payés depuis des années et 2021 ne fera pas exception.

2021 est marqué en rouge sur le calendrier des passionnés de sport automobile, en particulier ceux Passionnés de Formule 1. Fernando Alonso revient sur les pistes après sa retraite pour faire à nouveau vibrer tout le pays, comme il l’a fait en 2005 et 2006 avec ses deux titres mondiaux. L’attente est maximale.

Comme si cela ne suffisait pas, les fans de notre pays ont également une autre grande motivation, à voir Carlos Sainz revêt la légendaire combinaison rouge Ferrari et chercher l’assaut sur le trône du monde que possède Lewis Hamilton. Avez-vous besoin de plus? Oui, sais où vous pouvez suivre les courses.

Où voir la Formule 1 en 2021

Malgré les nombreuses rumeurs qui ont surgi autour des droits de la Formule 1 pour la nouvelle année, enfin rien n’a changé et l’exclusivité sera d’un an de plus pour Movistar. Si vous voulez voir la compétition automobile la plus célèbre au monde, vous devez aller à la caisse et abonnez-vous à Movistar +.

La grande multinationale technologique espagnole a également obtenu les droits pour les prochaines années. Ainsi, dans 2021, 2022 et 2023 diffusera toutes les courses en exclusivité, à moins qu’il ne décide dans une tournure d’événements revendre les images à d’autres opérateurs.

Cette dernière option n’est pas du tout exclue, bien qu’il n’y ait aucune nouvelle officielle à ce sujet. Il peut arriver, comme cela s’est produit avec le football, que Orange entre en scène ou même Vodafone. Jusqu’à ce que la saison commence en mars, il y a du temps.

Pour l’instant, avec les informations qui existent aujourd’hui, l’option la plus sûre est Movistar. Pour profiter de la F1, vous pouvez louer le pack de base avec télévision et ajoutez uniquement la chaîne correspondante, ce qui coûterait sans enchérir autour de 80 euros.