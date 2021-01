Avec la dernière mise à jour du Samsung Galaxy vers One UI 3.0, les mobiles bénéficient non seulement d’Android 11, mais également de fonctions supplémentaires. Comme lui appuyez deux fois sur l’écran, une option qui est sûrement la bienvenue pour tous ceux qui ont déjà le double tap pour allumer le téléphone. Et c’est très simple à configurer.

Avec l’utilisation de gestes, nous avons intégré des routines pour utiliser le téléphone petit à petit ils oubliaient les boutons. Cela a fait disparaître la navigation mobile utilisant des boutons physiques; d’abord par des boutons virtuels puis par des gestes. En outre, au moyen d’actions pratiques, l’utilisation du bouton d’alimentation peut également être complétée, comme avec une double pression. Et enfin le Samsung Galaxy l’inclut dans One U 3.0, à la fois pour allumer l’écran et pour l’éteindre.

Deux pressions sur le bureau pour éteindre l’écran

Le geste est extrêmement confortable pour ceux qui ont déjà l’habitude d’utiliser leur smartphone Samsung par gestes. Et il est apprécié qu’avec One UI 3.0 et Android 11, Samsung ait terminé le double tap avec l’écran éteint, une option qui, inexplicablement, n’était pas disponible. Ça oui, vous devez l’activer, un processus qui comporte quelques étapes.

Pour éteindre l’écran de votre Samsung Galaxy (uniquement avec One UI 3.0) double-cliquer sur le bureau vous devez faire ce qui suit:

Entrez les paramètres de votre Samsung Galaxy et rendez-vous dans la section ‘Fonctions avancées». Entre en ‘Mouvement et gestes». Activez l’option ‘Appuyez deux fois pour éteindre l’écran». À partir de ce moment, vous pouvez éteindre votre Samsung Galaxy avec un double tap. Pour être en ligne, nous vous recommandons également d’activer le ‘Appuyez deux fois pour allumer l’écran». Vous pouvez donc allumer le téléphone sans appuyer sur le bouton: il suffit d’appuyer deux fois sur l’écran.

L’activation du geste n’implique pas une dépense d’énergie supplémentaire. Avec elle vous gagnez en confort: pour éteindre l’écran il vous suffira d’appuyer deux fois sur le panneau, toujours sur un espace de bureau vide. Lorsque vous intériorisez le geste, vous êtes sûr de ne plus appuyer sur le bouton d’alimentation; vous empêchant de porter le bouton.

