Vous n’avez pas assez de couverture WiFi dans toute votre maison? S’il est grand, a plusieurs étages et / ou a des murs très épais, vous en souffrirez sûrement problèmes de connexion dans les pièces les plus éloignées du routeur. Bien qu’il existe toujours une solution, même sans dépenser trop d’argent: nous vous expliquerons comment étendre le réseau sans fil de votre maison afin que la connexion atteigne partout et avec la meilleure qualité possible.

Le WiFi a été un avantage notable lorsqu’il s’agit d’établir des connexions de données car il évite de prolonger les câbles entre les différents ordinateurs. Bien sûr, malgré le fait que les réseaux sans fil déployer une couverture en surmontant la plupart des obstaclesCela n’implique pas que le WiFi soit la solution magique car il peut ne pas atteindre tous les coins de la même manière. Bien sûr, il existe plusieurs façons d’étendre cette couverture: du choix du meilleur emplacement pour placer le routeur à l’utilisation d’un autre point d’accès afin de distribuer l’accès. Voyons comment.

Allez-vous connecter l’ordinateur? Tirez un câble réseau

Vous devez peut-être amener Internet dans une pièce spécifique de la maison et là, le WiFi n’atteint pas correctement. Ensuite, il est temps d’évaluer: qu’allez-vous utiliser dans cette pièce? Si vous n’avez besoin que d’Internet pour connecter l’ordinateur notre recommandation est que vous tiriez un câble Ethernet du routeur. Vous vous épargnerez des maux de tête, la meilleure qualité de connexion arrivera et ce sera moins cher que toute autre solution.

Choisissez le meilleur endroit pour placer le routeur

Puisque le signal est distribué sans fil autour du routeur, et qu’il s’agit généralement du centre de la couverture (la position des antennes, l’emplacement des murs et de leurs murs influenceront), l’idéal est de placer le routeur dans la pièce centrale de la maison. Ou, à défaut, au plus près des zones où il est le plus habité. Il est souvent moins coûteux de déplacer le routeur que de se lancer dans des solutions plus complexes.

Vous devez établir le centre de votre maison afin d’atteindre toute la maison avec une couverture WiFi. Le réseau sans fil ne se comporte pas de manière homogène car tout accident physique fera varier la qualité de la connexion, mais il vaut toujours mieux la centrer que de laisser le routeur au bout de la maison. Pour cela, vous pouvez:

Prolongez le câble à fibre optique. Emmenez le routeur, avec ou sans ONT (selon que votre opérateur installe les deux appareils ou vous fournit un routeur comprenant également un terminal de nœud optique), à ​​l’endroit le plus central de votre maison à l’aide d’un long câble optique .

Prolongez le câble Ethernet. Utilisez un câble réseau suffisamment long pour atteindre l’endroit idéal pour mettre le routeur (de l’ONT à ce routeur). Assurez-vous d’acheter un câble réseau haut débit.

Il est préférable de trouver le meilleur site pour votre routeur à l’aide d’essais / erreurs. Déplacez-le tout en vous assurant que la couverture WiFi est correcte dans toutes les pièces. Lorsque vous trouvez le site, effectuez l’installation finale.

Utilisez un autre routeur

Il est courant d’avoir plus d’un appareil de connexion avec un point d’accès sans fil car, rien qu’en changeant d’opérateur quelques fois, les routeurs de la maison finissent par s’accumuler (attention, l’entreprise peut facturer le matériel s’il n’est pas retourné). Donc, si vous avez quelques routeurs, vous pouvez les utiliser pour étendre la couverture WiFi; aussi longtemps que le secondaire ont WAN ou peuvent se connecter au routeur principal pour agir comme un répéteur.

Configurez le deuxième routeur en tant que WAN

Le port Ethernet bleu est celui utilisé comme WAN

Si vous avez une entrée WAN sur le routeur secondaire, vous pouvez transporter la connexion depuis un port Ethernet du routeur principal simplement en étendant un câble réseau avec la longueur nécessaire. De cette façon, vous disposerez de deux connexions WiFi avec lesquelles couvrir toute votre maison: selon l’endroit où vous vous déplacez, votre mobile ou votre ordinateur se connectera au réseau qui offre la meilleure qualité. C’est un moyen simple et très économique de couvrir toute la maison, que ce soit sur un ou plusieurs étages. Et vous avez la possibilité de connectez plus de routeurs via WAN pour couvrir une plus grande zone.

Connectez le deuxième routeur en tant que répéteur

De plus en plus d’appareils offrent la possibilité de se connecter à un autre point d’accès pour servir de répéteur réseau. La connexion entre les points d’accès se fait à partir de la configuration des routeurs: vous devez connecter le secondaire au primaire. Il n’est pas largement utilisé parmi les routeurs d’opérateurs, mais le vôtre a peut-être cette option.

La réutilisation d’un routeur est un moyen simple et peu coûteux d’étendre la couverture WiFi sans trop de tracas. Choisissez l’option qui correspond le mieux à vos besoins (filaire et WAN ou répéteur), teste les appareils jusqu’à ce que la connexion atteigne tous les emplacements de manière stable puis effectuez l’installation finale.

Obtenez un répéteur de réseau

Jusqu’à présent, les frais ont été minimes puisque nous avons réutilisé l’équipement (à l’exception des câbles), mais vous n’avez peut-être pas de deuxième routeur ou, après avoir déplacé le point d’accès vers la zone la plus centrale de votre maison, vous n’avez pas été en mesure de résoudre les problèmes de couverture. Ensuite il est temps de penser à un équipement supplémentaire; en tant qu’extendeur de réseau WiFi, sans fil ou en utilisant le réseau électrique.

Répéteur de réseau WiFi. Il s’agit essentiellement d’un appareil qui se connecte au réseau WiFi principal pour créer un réseau sans fil secondaire avec lequel étendre la couverture aux zones sans signal dans la maison.

PLC. Avec les appareils PLC, vous pouvez amener Internet à n’importe quel endroit de la maison via des câbles électriques. Ils étendent le réseau de manière simple car il suffit de connecter l’une des prises au routeur avec un câble réseau et de placer l’autre prise dans les zones de la maison que vous souhaitez couvrir. Selon le modèle vous pouvez utiliser Ethernet pour accéder à la connexion ou également WiFi.

Avec les prolongateurs de réseau, le processus d’extension de la couverture est considérablement simplifié car il suffit souvent de les connecter et de les configurer de manière minimale. Bien sûr, pour assurer une stabilité maximale sans perdre des vitesses de téléchargement et de téléchargement excessives, le plus recommandé est choisissez un bon prolongateur. Ce qui implique une dépense plus élevée, bien sûr.