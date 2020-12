Voulez-vous choisir entre le Redmi Note 9 Pro ou le Redmi Note 8 Pro? Nous vous expliquons comment le mobile le plus vendu de Xiaomi a évolué.

Écrit par Damián García dans Mobile

Sûrement celui de Xiaomi est le catalogue le plus prolifique de l’ensemble du marché des smartphones, et évidemment par extension il s’agit aussi d’une plateforme Android dans laquelle se démarquer est compliqué, mais dans laquelle Xiaomi rivalise comme un poisson dans l’eau maintenant plus pour sa popularité et la force médiatique, mais aussi en raison de l’accumulation d’options.

Dans tous les cas, si nous regardons le portefeuille du géant Haidian y compris ses sous-marques, et nous cherchons un smartphone à recommander à nos amis, la vérité est que ceux appartenant à une multitude d’appareils se démarquent une famille ‘Redmi Note Pro’ qui est probablement la plus vendue au monde pour son alignement parfait entre les finitions, le matériel, les fonctionnalités, l’expérience et, surtout, les prix.

En fait, c’est que le dernier Redmi Note 9 Pro se trouve aux prix les plus attractifs, très peu au-dessus de 200 euros et avec une liste de caractéristiques notables dans lesquelles il sera difficile de rater des choses. Si le modèle “9” semble encore un peu cher, le précédent Redmi Note 8 Pro sera également disponible légèrement en dessous, toujours avec des voyages et beaucoup à nous offrir à un prix imbattable:

Nous savons que ce n’est pas facile de choisir, donc notre idée avec cet article est Débarrassez-vous des doutes si vous consultez le catalogue Xiaomi et que ces Redmi Note Pro vous font une bite, en comparant les deux appareils, le Redmi Note 9 Pro versus le Redmi Note 8 Pro, afin que vous puissiez choisir avec toutes les données et les détails bien examinés … Nous accompagnerez-vous pour les voir?

Concevoir et afficher, renouveler ou mourir

Je ne doute pas que Xiaomi était au courant lors du renouvellement du Redmi Note 8 Pro que sa formule a fonctionné, et ce qui fonctionne ne doit pas être trop touché pour qu’il continue à le faire, alors le nouveau Redmi Note 9 Pro offre beaucoup de continuité dans une construction en verre et en métal bien connue où son nouveau module photographique se démarque.

Nous sommes passés d’une configuration centrée en ligne à un module carré avec les capteurs placés dans une position symétrique, avançant également sur une façade qui perd l’encoche pour incorporer maintenant un trou dans l’écran où le capteur avant est logé. L’autre amélioration notable réside dans l’utilisation, avec un minimisation totale des cadres et des bordures où le seul notable restera le menton inférieur qui sert à masquer l’interconnexion physique avec la carte du panneau LCD.

En fait, Xiaomi n’a pas non plus changé cet écran, ce qui revenir à l’utilisation de la technologie IPS pour sa meilleure relation entre les avantages et les prix, bien que les résultats dans ce cas soient inférieurs à l’expérience OLED. Ils ne seront donc pas ni la conception ni les facteurs de différenciation de l’écran trop pertinent.

Bien sûr, pour souligner le croissance de la taille et de l’écran, puisque le Redmi Note 9 Pro mesure désormais 165,8 x 76,7 x 8,8 millimètres et pèse 209 grammes, avec un panneau de 6,67 pouces et une résolution FHD + qui trace les 395 pixels par pouce de l’écran Redmi Note 8 Pro, 6,53 pouces et résolution FHD + dans un boîtier de 161,4 x 76,4 x 8,8 millimètres avec 200 grammes de poids.

Le verre ne varie pas non plus, Xiaomi a choisi dans les deux cas la cinquième génération de Gorilla Glass de Corning pour sa meilleure résistance aux rayures.

MediaTek ou Qualcomm, la différence est à l’intérieur

Pour choisir l’un ou l’autre modèle, l’idéal est sûrement aller chercher les données froides de la fiche technique, et en effet ici il y a des différences importantes entre le Redmi Note 9 Pro et son prédécesseur le Note 8 Pro en termes de plate-forme matérielle choisi par Xiaomi.

Le Redmi Note 8 Pro monte un MediaTek Helio G90T avec un processeur à huit cœurs jusqu’à 2,05 GHz et un GPU ARM Mali-G76 MC, accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible avec microSD.

De son côté, le nouveau Redmi Note 9 Pro opte pour un chipset Qualcomm Snapdragon 720G avec un processeur octa-core jusqu’à 2,3 GHz, un GPU Adreno 618 et des configurations de mémoire de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Dans les deux modèles la connectivité est complète et identique avec modem 4G LTE, WiFi bi-bande, Bluetooth 5.0 LE, aGPS avec GLONASS, GALILEO et BDS, NFC, port IR, radio FM et USB Type-C en plus de la prise audio déjà décriée de 3,5 millimètres.

Évidemment, l’augmentation de la taille signifie également que le modèle Redmi Note 9 Pro bénéficie d’une batterie plus grosse, jusqu’à 5020 mAh avec une charge rapide de 30 W, laissant le Redmi Note 8 Pro avec une capacité de 4500 mAh et 18 W de puissance de charge.

Sans doute, un renouvellement logique par Xiaomi qui nous laisse le choix entre les mains du préférence pour le matériel Qualcomm ou MediaTek, à la fois probablement très homogènes en termes de performances en raison du support différent et de la possibilité de mises à jour.

Et en fait, lequel a un meilleur appareil photo?

De la section multimédia, nous vous avons déjà dit qu’en effet les deux modèles ont un connecteur jack audio standard, spécification presque abandonnée par tous sauf milieu de gamme, plus une radio FM qui sera toujours apprécié par de nombreux utilisateurs.

Quant aux caméras, pas de différences significatives sauf pour le module selfie avant et la disposition arrière, qui a changé, mais garder les quatre capteurs sur Redmi Note 8 Pro et Redmi Note 9 Pro avec le seul changement de la “ macro ”:

64 MP de large (f / 1,9), 26 mm, PDAF8 MP ultra-large (f / 2,2), 119 ° 5 MP macro (f2,4), AF2 MP profondeur (f / 2,4) HDR-auto, flash LED, vidéo 4K à 30 ips, ralenti 720p à 960 ips, EIS

Dans le cas du Redmi Note 8 Pro, son capteur macro réduit les performances à 2 mégapixels sans AF, avec un Capteur avant 20 MP avec ouverture f / 2.0 au lieu de 16 MP avec f / 2.5 du nouveau modèle.

Redmi Note 9 Pro ou Redmi Note 8 Pro, lequel choisir et lequel acheter?

Après avoir vu toutes les données, il convient de noter que nous sommes confrontés deux modèles très similaires, entre lesquels il y a une différence d’un an qui n’est pratiquement pas perceptible dans les différences notables, ce qui montre très clairement que l’évolution de cette industrie était visiblement au point mort en attendant la 5G et les nouveaux formats de pliage.

Peut-être à cause d’une telle égalité, il n’est pas étrange de voir comment les prix sont presque identiques aussi, rendant la différenciation invisible en ce sens et laisser le choix au détriment du matériel et du design également difficile à distinguer:

Comme vous l’avez vu, et en tenant compte du fait il n’y a que 30 ou 40 euros entre eux, La vérité est qu’avoir le Snapdragon 720G de Qualcomm au lieu de l’Helio G90T de MediaTek la même chose justifie le Redmi Note 9 Pro par rapport à son prédécesseur, mais ce n’est pas facile à garantir.

En fait, si vous n’aimez pas les gros mobiles le Redmi Note 8 Pro est une bonne option qui garantit une expérience similaire dans une bouteille plus petite, même si cela implique abandonner ces 520 mAh supplémentaires qui ne blesse jamais une batterie pour un téléphone portable.

Pour le reste, dans Explica.co nous avons précédemment analysé les avantages et les inconvénients de chacun des appareils, donc ici nous vous laissons nos avis précédents afin que vous ayez, si vous en avez besoin, encore plus d’informations:

