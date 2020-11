Il est toujours nécessaire d’avoir une sauvegarde de nos fichiers les plus importants. Aujourd’hui nous verrons comment exporter des notes et des pièces jointes depuis Google Keep, grâce à l’outil Takeout avec lequel nous pouvons créer une copie de sauvegarde de Google Keep.

Grâce à Keep, nous pouvons organiser toutes nos informations via des fichiers de notes. C’est quelque chose d’extrêmement simple à faire et c’est avec nous depuis 2013, ce qui nous permet de noter plus facilement les données importantes.

Exporter des notes et des pièces jointes depuis Google Keep

La première chose que nous allons devoir faire est d’aller sur Google Takeout et de vous connecter avec le compte Google que nous avons associé à Keep. Une fois la session lancée, nous devrons cliquer sur «Tout désélectionner» si tout ce que nous voulons est de télécharger les données Keep.

Maintenant, nous devrons descendre et marquer l’option “Garder” Le côté droit. Dans l’option “Plusieurs les formats“Vous pourrez voir dans quel format Google extrait les notes Keep. Ensuite, vous devrez faire défiler vers le bas jusqu’à ce que vous puissiez voir le bouton “Étape suivante”.

Dans cette étape, vous pourrez décider de la manière dont vous souhaitez que Google vous envoie le fichier. Dans le même temps, vous pouvez également configurer pour qu’une sauvegarde de toutes les données soit créée automatiquement tous les deux mois. Dans le cas où vos fichiers peuvent être de plusieurs Go. Google nous offre la possibilité de diviser ces fichiers.

Une fois que tout est prêt et configuré, il faut descendre et cliquer sur “Créer l’exportation”.

C’est là que commence le processus de sauvegarde de toutes vos notes et pièces jointes Keep. Évidemment, ce processus peut prendre un peu de temps, selon la taille des fichiers. Pour ce que la sauvegarde ne vous sera pas envoyée immédiatement. Bien que ne vous inquiétez pas, cela ne prend généralement pas plus de quelques heures.

Comment créer des copies de sauvegarde de Google Keep

Dans le cas où vous changez d’avis, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton “Annuler l’exportation” et de cette façon l’ensemble du processus sera annulé.

En plus des notes, Google nous envoie également des photos, des vidéos et des enregistrements audio que nous avons importés. À notre tour, nous aurons également à disposition les noms des personnes avec lesquelles nous avons collaboré dans Google Kepp et la liste des balises.

Une fois le fichier prêt, vous recevrez un e-mail avec un lien par lequel vous pouvez télécharger tous les fichiers depuis Google Keep. Vous devez garder à l’esprit que ce lien expire dans une semaine. Par conséquent, vous devriez profiter de cette semaine pour télécharger votre sauvegarde. Si vous ne pouvez pas, vous devrez recommencer le processus.

Lorsque nous téléchargeons le fichier Google Keep, nous pouvons voir que nous en avons trouvé un appelé “archive_browse.html». Nous ouvrons ce fichier avec n’importe quel navigateur et nous pouvons parcourir les données Google Keep sans problème.

