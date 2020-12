Alors que Chrome de Google est le navigateur le plus utilisé au monde, il y a encore beaucoup de gens qui sont à l’aise avec les autres, comme Mozilla Firefox. Bien sûr, cela peut changer avec le temps, c’est pourquoi, si vous ne voulez pas perdre trop de temps, il est pratique de savoir comment exporter les identifiants et les mots de passe depuis Firefox. Dans les lignes suivantes, nous allons vous montrer les étapes à suivre dans ces cas.

Que savoir sur la gestion des données dans Firefox?

La première chose à garder à l’esprit est que, comme tout autre navigateur moderne, Firefox propose également un gestionnaire de mots de passe pour stocker et gérer les identifiants et mots de passe enregistrés, ou les utiliser en cas de besoin. Non seulement cela. Il offre également la fonction d’exportation des identifiants.

Cela peut être utile plus tard, lorsque vous avez l’intention de déplacer vos mots de passe vers un nouveau navigateur qui remplacera éventuellement ou définitivement Firefox. Dans tous les cas, quelle que soit votre situation, vous trouverez ci-dessous toutes les étapes pour sauvegarder vos mots de passe dans Firefox et les gérer.

Cela dit, Firefox vous permet d’exporter les mots de passe sous forme de fichier CSV, un fichier qui comprend des éléments tels que l’adresse du site Web, le nom d’utilisateur, le mot de passe, l’heure à laquelle un mot de passe a été créé, la dernière fois qu’il a été utilisé. la même. En gros, tout ce dont vous avez besoin.

Comment puis-je me connecter et utiliser des mots de passe depuis Firefox?

Si vous avez l’intention d’exporter ou de sauvegarder les identifiants et mots de passe Firefox dans Windows 10, il vous suffit de suivre ces étapes simples:

Ouvrez le navigateur Mozilla Firefox comme d’habitude Accédez au menu du programme Accédez aux paramètres de connexion et de mots de passe à partir des 3 points dans le coin supérieur droit Sélectionnez Exporter les connexions Enregistrez ces données à l’emplacement souhaité

Voulez-vous l’examiner plus en détail? Nous commençons ensuite par démarrer le navigateur Firefox de la même manière que nous le faisons tous les jours. Lorsqu’il est ouvert, nous recherchons le menu du programme, en cliquant sur l’icône du hamburger qui mène au menu, et il se trouve dans le coin supérieur droit de l’écran.

Après cela, sélectionnez l’option Connexions et mots de passe. Vous pourrez voir la liste de tous les mots de passe et informations de connexion enregistrés dans la section de gauche. Vous pouvez également supprimer ou modifier les mots de passe avant d’effectuer une sauvegarde. Cliquez sur l’icône avec trois points verticaux visibles dans le coin droit et cliquez sur Exporter les connexions, faisant apparaître une boîte d’avertissement et cliquez sur Exporter.

Maintenant, la boîte de sécurité Windows s’ouvre et vous demande de saisir votre mot de passe de connexion Windows pour le confirmer. Lorsque vous le faites, la fenêtre Enregistrer sous s’ouvre, avec laquelle vous pouvez exporter les mots de passe Firefox sous forme de fichier CSV et même lui donner un nom personnalisé.

Une astuce simple et très utile

Dans tous les cas, il est toujours bon d’avoir une sauvegarde de tous vos mots de passe enregistrés. Bien qu’il existe déjà certains des meilleurs gestionnaires de mots de passe gratuits, vous n’avez pas nécessairement besoin d’accéder à l’un d’entre eux, car Firefox peut vous offrir une solution similaire.

Si cet article vous a aidé, vous souhaitez probablement savoir comment modifier la taille du cache de Firefox dans Windows 10.

