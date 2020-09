Si nous devons parler de réseaux sociaux populaires, nous ne pouvons pas laisser YouTube de côté. Une plateforme qui permet à n’importe qui de télécharger des vidéos et même de les monétiser. Pour cette raison, nous allons voir Comment faire apparaître vos vidéos YouTube dans le carrousel vidéo Google.

La création d’une chaîne YouTube est assez rapide et facile à faire. Cependant, ce qui coûte vraiment beaucoup de travail et de dévouement, ce sont les visites, les abonnés, etc. Ce qui manque à de nombreux créateurs de contenu, c’est optimiser les vidéos pour des vues organiques via le carrousel vidéo de Google.

Dans l’article suivant, nous verrons en détail tout ce que vous devez savoir pour améliorer votre positionnement dans les SERPs Google et ainsi apparaître dans les premiers résultats du carrousel vidéo.

Qu’est-ce que le carrousel vidéo YouTube sur Google?

Pour que vous compreniez l’importance d’apparaître dans le carrousel vidéo Google. Sur les appareils mobiles, il occupe la quasi-totalité de l’écran pour la grande majorité des recherches.

Si l’on ajoute à cela, actuellement, la majorité des utilisateurs naviguent sur des appareils mobiles. Nous sommes tout à fait clair que, pour obtenir plus de vues sur nos vidéos YouTube, nous devons apparaître sur le carrousel.

Cela peut signifier un flux important de visites sur notre chaîne en général. Pas seulement la vidéo en question. Si nous ajoutons à cela que votre vidéo est capable de répondre aux besoins de l’utilisateur. Ensuite, très probablement, vous améliorez votre positionnement et restez longtemps à cet endroit, obtenant une bonne quantité de vues et de revenus économiques.

L’importance de l’image miniature pour positionner les vidéos

YouTube fonctionne d’une manière relativement différente de Google. Nous avons la possibilité d’ajouter une vignette qui peut être vue dans tous les résultats de recherche. C’est un énorme avantage si vous savez en profiter.

Bien que cette miniature ne nous aidera pas directement améliorer le positionnement. Si cela peut être un facteur qui, à long terme, nous profitera. Il faut garder à l’esprit que l’important ici est que la vignette se démarque avant tout pour améliorer la possibilité d’être cliqué et ainsi augmenter le CTR.

Idéalement, vous devez planifier la vidéo à l’avance, en particulier le titre que vous allez ajouter, et rechercher ce titre avant de télécharger la vidéo. Analysez les vignettes de vos concurrents et créez-en une complètement différente de celles-ci.

La concurrence utilise-t-elle trop de couleurs claires? Alors porte des sombres. L’idée est de casser le schéma pour se démarquer des résultats de recherche et ainsi faire apparaître nos vidéos YouTube dans le carrousel Google.

Un titre optimisé pour positionner les vidéos sur Google

Quant au référencement, le titre est le plus important et c’est là qu’il faut s’arrêter pour réfléchir en détail lequel ajouter. Il doit être parfaitement optimisé pour se positionner comme on le souhaite.

Non seulement devons-nous ajouter les mots-clés à la position, mais nous devons également être suffisamment créatifs pour attirer l’attention. Il faut donc trouver l’équilibre parfait entre optimisation, créativité et originalité.

Vous devrez toujours ajouter les mots-clés pour lesquels vous souhaitez que la vidéo soit classée. Si vous souhaitez positionner la recherche « Comment installer Windows 10« Evidemment les mots »Comment« , »Installer » et « Windows 10”Devrait apparaître dans le titre.

Cependant, ne vous en tenez jamais à un titre aussi simple que celui mentionné ci-dessus. Vous devez toujours ajouter quelque chose de nouveau, quelque chose qui attire l’attention. Peut être « En quelques étapes simples« , »Tu ne l’as jamais fait aussi facilement« , »Le moyen le plus simple de le faire». Quelque chose qui attire l’attention.

La plupart des utilisateurs, lorsqu’ils recherchent une sorte de tutoriel, ne veulent que ce tutoriel, rapidement et efficacement, ils ne sont intéressés par rien d’autre. De cette façon, nous passons au facteur suivant à la position.

Un contenu précis et de qualité est essentiel

En continuant avec le point précédent, nous devons être en mesure de satisfaire le besoin de recherche de l’utilisateur. C’est quelque chose que Google aime et oui, il découvrira si votre vidéo est capable de le faire ou non.

Ne faites pas de présentations trop longues si vous ne pouvez pas télécharger beaucoup de vidéos; ne le commentez pas non plus, car personne ne s’en soucie. Ne donnez pas trop de tours, l’idée est de présenter une résolution à un problème avec précision et sans tourner.

De cette façon, l’utilisateur entrera votre vidéo, il saura que la réponse qu’il cherche est là et il continuera à la visionner. Il est important d’améliorer le positionnement que nous réalisons que l’utilisateur reste le plus longtemps possible à regarder la vidéo.

Il est tout à fait normal que de nombreuses personnes regardent les premières secondes. On dit que si dans les dix premières secondes vous ne pouvez pas attraper cet utilisateur, quittez la vidéo et c’est quelque chose que YouTube n’aime pas.

Vous devez garder à l’esprit que plus vous laissez l’utilisateur regarder des vidéos, meilleur est votre positionnement. Même si votre vidéo en génère d’autres pour voir comment? Pour faire simple, en un mot, YouTube aime rester sur… YouTube.

Si votre vidéo est capable de garder les utilisateurs sur le réseau social, soit en les regardant, soit en dirigeant les autres. Il améliore petit à petit votre positionnement organique. N’ayez donc jamais peur de recommander d’autres vidéos ou YouTubers, il n’y a pas de concurrence.

Créer une description pour mes vidéos YouTube

Bien que les descriptions aient perdu de leur importance avec le temps, elles sont toujours importantes. Ici, nous pouvons ajouter de nombreux mots-clés que nous voulons positionner, voire des synonymes pour essayer de positionner dans d’autres recherches que nous n’avions pas prévues.

Les moteurs de recherche s’appuient toujours sur le texte pour le classement. Cela se produit également lorsque nous parlons de vidéos YouTube. Pour cette raison, continuez à faire attention à la description et essayez d’être le plus détaillé possible en ajoutant les mots-clés que vous souhaitez positionner sans en faire trop.

Créer un plan vidéo horodaté

C’est l’une des étapes les plus importantes une fois que nous sommes positionnés. Comme nous l’avons mentionné précédemment, les téléspectateurs veulent une réponse à leur question immédiatement, ils ne sont pas là pour perdre du temps.

Les horodatages peuvent vous aider à diviser la vidéo afin que la personne qui souhaite directement au sous-thème qui vous intéresse, vous pouvez le faire sans perdre de temps à avancer rapidement la vidéo ou quelque chose de similaire.

En cliquant sur la description de la vidéo vous pourrez la charger au moment précis où vous parlez de ce qui vous intéresse. De cette façon, vous verrez plus d’interactions avec votre contenu et améliorerez considérablement l’exposition dans la recherche Google. La raison? Il le moteur de recherche affiche ledit schéma dans les résultats de recherche.

Ajout de balises à la vidéo pour positionner

Pour finir, nous allons ajouter des balises à la vidéo. En ce sens, vous ne devez pas trop en faire. Recherchez la phrase clé pour laquelle vous souhaitez classer et examinez les balises des vidéos qui sont en première position.

Pour cela, vous pouvez entrer via le code « Ctrl + U« Et appuyez sur »Ctrl + F« Et puis écris »mot-clé»Et vous pourrez voir toutes les balises de cette vidéo. Soyez prudent en utilisant des noms de marque ou d’autres YouTubers, ce n’est pas autorisé.

Comme pour le reste des étiquettes, vous pouvez utiliser celles que vous voulez, les copier ou en ajouter de nouvelles. De cette façon, vous pouvez faire apparaître vos vidéos YouTube dans le carrousel vidéo Google, améliorant ainsi votre positionnement et votre exposition. Ce qui à son tour nous donnera plus de vues et de revenus.

Partage-le avec tes amis!