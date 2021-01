Tout parier sur le commerce électronique a été l’une des stratégies de survie des entreprises après la pandémie. Des milliers d’entrepreneurs ont pris cette décision en voyant comment les utilisateurs se sont tournés vers les achats en ligne pendant l’emprisonnement et la nouvelle norme. Si vous faites partie de ceux qui aiment obtenir ce que vous voulez du Web et le recevoir à la maison, vous devez prendre en compte ces astuces pour effectuer achats sécurisés sur Internet.

Le fait est que les derniers mois de notre vie nous ont montré que nous pouvons presque tout obtenir via une boutique en ligne. Même des médicaments. Il ne serait pas injuste de dire que, sans Internet, nos vies auraient été vraiment difficiles en 2020. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous prenons des risques en comptant sur lui.

Dans ce contexte, les cas d’attaques en ligne via des sites de commerce électronique se sont multipliés dans le monde, de même que le volume des ventes via ce média. Des études indiquent que le type le plus courant de fraude dans le commerce électronique est la fraude au paiement. Par conséquent, lorsque vous payez, vous devez être le plus attentif à la procédure que vous effectuez. Ces conseils peuvent vous aider à éviter une arnaque ou une arnaque.

Astuces pour faire du shopping en toute sécurité sur Internet

Comme nous l’avons dit, il existe certaines situations ou circonstances dont vous devez être conscient pour éviter une attaque lors d’un achat en ligne. Ci-dessous, nous détaillons certains d’entre eux afin que vous les connaissiez:

Soyez conscient des différents types de fraude

Connaître les différents types de fraude est la première étape pour y mettre un terme. Il existe une grande variété d’entre eux, du vol d’identité, du phishing, des tests de cartes et bien d’autres. Notre recommandation est que vous lisiez autant que possible sur chacun d’eux afin de pouvoir agir si vous remarquez quelque chose d’étrange.

Reconnaître quand il s’agit d’un bot

Récemment, on a eu connaissance d’attaques contre des clients perpétrées à l’aide de l’intelligence artificielle. Inutile de dire que ce n’est pas la raison d’être des bots. Cependant, ils peuvent suivre les magasins en ligne pour modifier les prix des produits et l’inventaire. Si vous remarquez qu’un site Web est lent à se charger, laissez-le.

Utilisez un VPN

Nous parlons constamment des avantages de l’utilisation d’un VPN. Grâce aux réseaux privés virtuels, vous pouvez acheter en toute tranquillité, sans que personne ne puisse enregistrer votre activité. En outre, il existe des VPN spécialement conçus pour le commerce électronique, avec des fonctions spécifiques à ces fins.

Au cas où, nous vous laissons une liste de 5 extensions VPN gratuites et faciles à utiliser dans Google Chrome.

Trop de publicité, mauvais signe

Lorsque vous constatez que trop d’annonces apparaissent sur le site, en particulier des pop-ups, vous devez augmenter votre vigilance. Les sites malveillants hébergent généralement des fenêtres contextuelles qui tentent d’accéder à votre système.

Trouvez une plateforme de paiement sécurisée

La fraude dans les achats sur Internet est souvent liée au moment des paiements. En gros, parce que les voleurs veulent votre argent. Pour cette raison, vous ne devez faire confiance qu’aux plateformes de paiement sécurisées. Notre suggestion à cet égard est que vous optiez pour PayPal ou tout autre qui accepte les réclamations.

Conclusions

Tant que vous faites attention à tous les problèmes que nous avons mentionnés, vous serez en mesure de faire des achats en toute sécurité sur Internet. Comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des procédures trop compliquées.

Dans tous les cas, les commerçants et les clients doivent faire preuve de prudence.

Partage-le avec tes amis!