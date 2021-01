Écrit par Beatriz Alcántara sur Google Maps

Si vous utilisez souvent Google Maps, vous saurez qu’il dispose de multiples outils liés aux lieux, restaurants et autres établissements, menaçant même la survie de TripAdvisor. Par exemple, il est possible de savoir quel est le meilleur moment pour aller manger dans notre restaurant préféré.

Mais si vous êtes fatigué d’aller toujours aux mêmes endroits, Google Maps peut devenir votre meilleur conseiller pour les bars et restaurants grâce à une astuce simple que nous expliquons ci-dessous.

Comment faire en sorte que Google Maps recommande de meilleurs bars et restaurants

Google Maps est un bon moyen de trouver des informations sur les bars, restaurants et boutiques. Consultez leurs horaires, sachez quel type de produits ils proposent ou connaissez l’opinion de ceux qui l’ont visité, voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire si vous utilisez le service Google Maps.

En plus de pouvoir donner votre avis pour obtenir des badges et des avantages de Google Maps, vous pouvez également utiliser la plateforme pour recommander des bars et restaurants qui correspondent à vos goûts. Indiquez à Maps vos préférences en matière d’aliments et de boissons et laissez le service découvrir de nouveaux endroits à visiter. Nous expliquons comment, ci-dessous:

Ouvrez Google Maps et cliquez sur votre photo de profil pour accéder au menu des options, faites défiler vers le bas et sélectionnez RéglageSur la nouvelle page, sélectionnez Explorer les sitesDans le menu Parcourir les sites, sélectionnez Préférences alimentaires / boissons.

5º- Dans ce nouveau menu, vous pouvez configurer vos préférences afin que Google Maps sache quels bars et restaurants devraient ou ne devraient pas vous recommander. Tout d’abord, cliquez sur Préférences alimentaires pour informer le service si vous avez une intolérance ou êtes végétalien ou végétarien.

Revenez au menu principal et cliquez sur Je suis intéressé pour accéder à une page où vous verrez différents types d’aliments. Ce que tu devrais faire c’est sélectionnez ceux que vous aimez le plus pour que Maps puisse vous recommander des bars et des restaurants de ce style. Ensuite, retournez à la page principale et cliquez sur Je ne suis pas intéressé, dans ce cas, indiquez à Maps les aliments que vous n’aimez pas.

Une fois vos préférences en matière d’aliments et de boissons définies, elles seront enregistrées dans Google Maps. À partir de ce moment, la plate-forme démarrera vous montrer les bars et restaurants qui correspondent à vos goûts lorsque vous recherchez sur la carte.

De plus, lorsque vous cliquez sur l’un des établissements qui apparaissent sur Maps, sa fiche d’information il vous montrera quel niveau d’affinité vous avez avec le bar ou le restaurant en question. C’est ainsi que vous pouvez le voir dans la dernière capture de l’image précédente.

Comme vous pouvez le voir, Google Maps peut devenir un excellent outil pour connaître votre prochain bar ou restaurant préféré. Il vous suffit de lui indiquer vos préférences en matière de nourriture et de boisson et de laisser l’algorithme faire son travail. Après l’avoir visité, n’oubliez pas de laisser un avis pour aider les autres utilisateurs et devenir progressivement le meilleur guide local de Maps.