Dans l’une des dernières mises à jour de l’application “Google”, l’application est capable de lire les nouvelles à haute voix, que ce soit des actualités, des analyses ou tout autre type de contenu qui a été introduit dans la section actualités de Google.

Nous allons vous montrer comment vous pouvez faire l’application Google vous lira les actualités à voix haute, avec une voix assez naturelle. C’est un moyen très pratique de se renseigner sur les dernières nouveautés sans avoir à lire.

Comment faire en sorte que Google vous lise les actualités sur iOS

Si nous voulons accéder à Discover sur l’iPhone nous devons télécharger l’application “Google”, car pour des raisons logiques, il n’est pas intégré à l’écran d’accueil iOS. Lorsque vous ouvrez l’application, elle nous montrera directement les nouvelles.

Comme d’habitude pour les lire, cliquez sur l’actualité que nous voulons voir. Dans la barre supérieure, vous verrez une icône représentant une personne qui parle. En cliquant dessus, vous verrez l’option «Écouter maintenant».

La reproduction est plus que complète: le lecteur multimédia est affiché, on peut donc ajouter d’autres actualités à la file d’attente, lire l’actualité en arrière-plan, l’avancer, la partager, etc.

L’option est plus que complète puisque, en la donnant, nous accédons au contrôle multimédia de l’actualité, c’est-à-dire: nous pouvons le mettre en pause, l’avancer, le partager, l’envoyer à nos appareils audio, le mettre dans la file d’attente pour en lire quelques-uns, etc. Comme nous l’avons dit, la voix est assez naturelle, il est donc très pratique pour eux de nous lire les nouvelles.

La chose ne s’arrête pas là, puisqu’elle peut aussi nous lire à haute voix toute actualité que nous recherchons via Google. Dans cette application, dans la barre de recherche, nous recherchons ce que nous voulons (comme si nous étions dans notre navigateur habituel). Et site Web d’actualités que nous visitons, site Web qui peut jouer du son.

Lorsque vous travaillez avec le lecteur natif, on peut jouer les actualités en arrière-plan, comme s’il s’agissait d’un podcast ou d’une chanson. Sans aucun doute une option plus qu’utile pour gagner du temps et continuer à profiter de l’actualité.

