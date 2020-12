À cette époque, trois événements sociaux nous indiquent généralement l’heure à laquelle nous sommes: les dîners d’entreprise, le tirage de la loterie de Noël et l’ami invisible. Ce sont comme des piliers qui soutiennent le temps, tout comme l’annonce du Gordo ou le nougat à bout portant. Cette année est différente et des choses comme les dîners d’entreprise n’auront pas lieu ou devront respecter les mesures actuelles. Nous aurons le tirage au sort dans une semaine. Mais qu’en est-il de l’ami invisible?

Aussi appelé “ ami secret, père Noël secret ” ou “ petit ange ”, c’est un jeu dans lequel vous devez faire un cadeau à un groupe d’amis et / ou de collègues, mais sans savoir qui est l’autre personne. La tradition veut qu’un organisateur écrit les noms de tous les participants sur de petits morceaux de papier et met les noms des participants dans un sac. Puis, un par un, les participants présentent leur main et choisissent «l’ami secret».

Mais nous sommes au milieu de restrictions sociales, et les règles du Covid-19 ne nous permettent pas de le célébrer comme avant, bien que cela ne signifie pas que cela ne peut pas être fait, et donc ici vous avez une série de sites Web et applications mobiles avec lesquels le tirage au sort peut être effectué dans un rapide et en ligne, surtout si c’est avec une série d’amis sans contact qui sont chacun dans un endroit différent:

Applications d’amis invisibles

Ami invisible 22

Comme nous pouvons le voir, dans le Google Play Store d’Android, il existe de nombreuses applications parmi lesquelles choisir et faire le Secret Santa. Nous allons vous donner le plus populaire, Invisible Friend 22, qui est également pour iOS. L’application fonctionne de la même manière que les sites Web, mais son avantage est que vous pouvez ajouter des participants par e-mail ou en partageant le lien de groupe sur WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter ou tout autre réseau social, même par e-mail ou SMS .

Si vous avez un groupe premium, vous pouvez ajouter des restrictions (règles, exclusions ou exceptions) pour empêcher certaines personnes d’offrir des cadeaux à d’autres. Lorsqu’ils se sont inscrits, effectuez le tirage au sort et chacun recevra un email ou une notification avec la personne à qui il doit faire le cadeau. De plus, vous pouvez également voir si les participants connaissent déjà leur résultat et si l’e-mail les a atteints.

Téléchargez Invisible Friend 22 pour Android

Téléchargez Invisible Friend 22 pour iOS

Cadeau secret

Exclusif à Android, Secret Gif suit les mêmes principes: vous créez un événement, ajoutez les participants et envoyez les informations. Contrairement au précédent, dans celui-ci, la chose ne fonctionne que par courrier électronique, et en plus d’une date, vous pouvez ajouter une position GPS de savoir où le célébrer et de déterminer s’il le fera ou non une fourchette de prix et quelles quantités. Le mieux, c’est que cela vous permet d’établir jusqu’à 3 cadeaux alternatifs par personne.

Télécharger Secret Gift

Père Noël secret

Exclusif à iOS, Secret Santa fonctionne également par e-mail uniquement, et pas seulement pour l’ami invisible, mais pour d’autres événements. Lors du marquage de l’événement comme ami invisible, l’interface apparaîtra pour saisir les noms, les e-mails, imposer une marge de prix et établir des exclusions entre utilisateurs. La meilleure chose est que l’application vous permet choisir les participants dans votre liste de contacts du mobile, mais si vous ne souhaitez pas donner d’autorisation, vous pouvez les saisir manuellement.

Télécharger le Secret Santa

Sites Web d’amis invisibles

Ami invisible en ligne

Avec un tel nom, il est clair que la chose va. Sous une interface simple et utilisant un système de grille, Sur ce site, vous devez entrer les noms et les e-mails de tous ceux qui vont participer, un message de base, et à la finr l’algorithme génère un Excel avec les participations faites au hasard et il les enverra à tous les utilisateurs. Même vous pouvez définir des exclusions, afin qu’une telle personne ne touche pas une autre.

Je suis ton ami invisible

Suivant un principe similaire au précédent, sur le web je suis votre ami invisible vous devez d’abord établir date -le jour où les cadeaux seront distribués-, entrez le nom et l’email de tous les participants, et surtout: quelle limite d’argent mettre pour le cadeau. Ensuite, le Web générera les correspondances au hasard et les enverra aux participants. Bien entendu, vous ne pouvez pas ajouter d’exclusions.