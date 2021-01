La connexion avec votre mobile aux réseaux Wi-Fi est quelque chose que nous faisons tous les jours comme un exercice de routine. Ne pas épuiser notre débit en un clin d’œil et aussi, mieux profiter des débits offerts par notre réseau domestique sont la principale raison d’opter pour cette connexion. Une procédure qui peut être optimisé sur les téléphones Samsung avec One UI 3.0.

Une couche de plus en plus répandue parmi les derniers modèles du constructeur coréen qui permet que notre mobile se connecte automatiquement à ces réseaux que nous rejoignons habituellement périodiquement et cela nous évite d’avoir à le faire manuellement.

Optimiser l’utilisation des réseaux Wi-Fi

Une fonctionnalité accessible dans le “Réglages” numéros de téléphone généraux. Pour y accéder, nous devons entrer dans la section “Connexions” et arrêtez-vous à la section “Wifi”, que nous devons avoir activé, comment est-ce logique.

Si nous regardons la zone supérieure gauche, nous voyons un menu avec trois points, qui nous permet d’accéder à différentes options, dont une appelée “Avancée” et nous devons y insister. La deuxième option est celle qui nous intéresse. Nommé “Activer automatiquement le Wi-Fi”, il faut déplacer la case vers la droite pour l’activer.

De cette manière et comme l’indique la légende elle-même, ce que fait cette méthode est facilite l’activation automatique du Wi-Fi lorsque nous sommes à des points où nous nous connectons habituellement à un réseau Wi-Fi.

En complément, nous pouvons également accéder aux paramètres de chacun des réseaux auxquels nous nous connectons. Cliquez simplement sur la roue dentée ou maintenez le nom du réseau enfoncé pendant quelques secondes et nous verrons une petite fenêtre avec différentes options. Nous regardons “Gérer les paramètres réseau” et en appuyant sur nous verrons une boîte avec la légende “Se reconnecter automatiquement”. Cela fera que lors de l’activation manuelle du Wi-Fi, l’équipement se connecte, s’il est disponible, au réseau que nous avons utilisé et qui a cette fonctionnalité activée.

Avec ces options, il est facilité qu’en ayant un terminal Samsung, on puisse connectez-vous facilement aux réseaux Wi-Fi que nous avons déjà utilisé sans avoir à intervenir dans le processus.

