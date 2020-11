Si tu as besoin formater une carte microSD, il n’est pas nécessaire de le sortir du mobile, de le mettre dans un adaptateur et de le formater à partir d’un P: vous pouvez le faire rapidement et facilement depuis le mobile. Bien sûr, l’option est un peu cachée.

Lorsque vous insérez une nouvelle carte microSD dans le mobile, on vous demande ce que vous voulez en faire – formatage inclus – dans une notification. Si vous fermez cette notification, il est toujours possible de formater la microSD, et nous vous le dirons comment le faire étape par étape Depuis le téléphone.

Formater une carte SD depuis votre mobile

Le formatage d’un disque implique effacez toutes vos données, y compris le système de fichiers et le réinitialiser “usine”. Certains appareils vous recommandent de formater les cartes mémoire à partir de leurs paramètres plutôt qu’avec un PC, afin d’utiliser les paramètres optimaux pour cet appareil. Ce n’est pas le cas sous Android, même si le formatage de la carte MicroSD depuis le mobile présente l’avantage de ne dépendre d’aucun autre appareil.

Un cas pratique pour lequel vous pourriez être intéressé par le formatage d’une carte microSD est si vous en avez hérité d’un autre mobile et que vous n’êtes pas intéressé par son contenu pour rien. En le formatant à partir d’Android, vous effacez tous ses fichiers et laissez-le prêt à commencer à l’utiliser pour enregistrer vos propres données.

Il est possible de formater des cartes MicroSD à partir d’Android, bien qu’au fil du temps le paramètre ait changé de place et dans les dernières versions d’Android, le paramètre est un peu caché. Pour commencer, vous devez aller dans les paramètres Android et entrer dans la section Stockage. Puis appuyez sur carte SD.

Cela s’ouvrira avec une application gestionnaire de fichiers vous avez sur votre mobile, qui peut être le classique AOSP, simplement appelé Files, ou Google Files, plus récent. En fait, si les deux applications sont installées sur votre mobile, il vous sera demandé si vous souhaitez terminer l’action avec l’une ou l’autre.

Peu importe celui que vous utilisez, car ce qui se passe ensuite est exactement le même dans les deux applications. Vous devez toucher ⋮ puis choisir Paramètres de stockage au menu. Le plus drôle est que cela reviendra aux paramètres Android, mais à une section différente de celle d’avant.

De retour dans les paramètres, on vous montrera l’utilisation de la carte MicroSD, un bouton pour l’éjecter (et pouvoir la retirer sans crainte de perdre des données), ainsi que le deux boutons pour le formatage, comme stockage externe et comme stockage interne (dans les mobiles qui le supportent).

presse format pour formater de manière normale, de sorte que les données sur la microSD soient séparées des données internes du mobile, et vous pouvez le supprimer du mobile pour le gérer sur d’autres appareils. Si votre mobile le prend en charge et que vous préférez que les données de la carte MicroSD soient “fusionnées” d’une manière ou d’une autre avec le stockage interne, choisissez Formater comme interne. Dans ce second cas, il est important que vous disposiez d’une microSD haute vitesse, afin de ne pas ralentir le système.

Le processus de formatage est très rapide et ne prend que quelques secondes. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez commencer à utiliser votre carte MicroSD pour enregistrer des données à partir de zéro, car elle sera complètement vide. Ceci est le résumé de l’ensemble du processus de formatage d’une carte MicroSD depuis Android:

Entrez les paramètres Android

Appuyez sur Stockage

Appuyez sur la carte SD

Appuyez sur le bouton de menu ⋮

Choisissez les paramètres de stockage

Format de presse

Appuyez sur Formater la carte SD dans la fenêtre contextuelle

Appuyez sur Terminé lorsque vous avez terminé