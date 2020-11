Effacer tout sur votre carte microSD est plus facile que vous ne le pensez. Nous expliquons étape par étape comment le formater à partir d’Android.

Écrit par Beatriz Alcántara

Les cartes MicroSD restent des accessoires indispensables pour les téléphones mobiles malgré l’augmentation notable du stockage des téléphones portables.

Applications, photographies, vidéos, audios … De nombreux éléments occupent la mémoire du terminal, il est donc préférable d’utiliser une microSD qui étendre le stockage disponible.

Mais la mémoire de ces cartes externes peut également s’épuiser, et il est possible qu’à un moment donné, vous souhaitiez supprimer tous leurs fichiers pour commencer à l’utiliser à partir de 0. Dans ce cas, la meilleure chose est formater la carte microSD, quelque chose que tu peux faire directement depuis votre mobile Android.

Si la carte microSD est complète ou ne fonctionne pas bien, nous vous expliquerons ci-dessous comment le formater étape par étape avec deux options différentes pour le rendre comme neuf.

Comment formater une carte SD sur Android

Le formatage de la carte microSD que vous utilisez sur votre mobile Android est un processus simple que vous pouvez effectuer quel que soit son fabricant. Les étapes d’un modèle à l’autre peuvent varient légèrement selon la marque, mais l’essentiel de la procédure est le même.

Dans ce cas, nous vous montrons comment formater une carte microSD à partir d’un mobile OnePlus. Avant de l’exécuter, il est recommandé de conserver une copie de sauvegarde du contenu qui stocke la carte, vous ne savez pas si vous en aurez besoin à l’avenir.

Ouvrez les paramètres de votre mobile, entrez dans la section “Espace de rangement”.Cliquez sur la carte microSD qui apparaît sous “Stockage portable”. Cliquez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit et, dans le menu des options, sélectionnez “Paramètres de stockage”Appuyez sur “Formater” et confirmez que vous souhaitez supprimer tout le contenu de la carte en cliquant sur “Formater la carte SD”.

En fonction de la couche de personnalisation de votre Android, les noms des sections et des fonctions peuvent légèrement changer. Cependant, il s’agit d’accéder au stockage, entrez les paramètres de la carte microSD et formatez-la.

En quelques secondes, tout le contenu de la carte aura disparu. Si les problèmes persistent, vous savez déjà qu’il s’agit de quelque chose de plus grave qui ne peut pas être résolu avec un format simple.

Formater la carte microSD de votre Android en tant que stockage portable est la première des options qui s’offrent à vous. Voyons en quoi consiste la seconde et pourquoi elle peut vous être utile.

Comment formater la microSD en tant que stockage interne et à quoi cela sert

Mobiles avec Android 6.0 ou supérieur vous permettent de formater la carte microSD pour en faire un stockage interne. À quoi ça sert? Pour pouvoir installer des applications directement sur la carte, en plus de pouvoir enregistrer des fichiers.

Cette procédure a une partie négative: Si vous supprimez la microSD, les applications installées dessus ne fonctionneront pas et tout son contenu sera effacé. Vous ne pourrez plus utiliser la carte normalement tant que vous ne la formatez pas à nouveau.

Si malgré ce détail vous souhaitez formater votre carte microSD comme stockage interne, nous vous expliquerons comment le faire, car il existe deux options différentes.

Tout d’abord, il existe des terminaux qui vous permettent de formater la microSD comme stockage interne directement depuis vos paramètres. Voici les étapes à suivre:

Ouvrez les paramètres de votre mobile, entrez dans la section “Espace de rangement”Cliquez sur la carte microSD et accédez à ses paramètres. “Formater comme stockage interne” et attendez quelques secondes jusqu’à ce que la mémoire de la carte microSD soit ajoutée au stockage interne. Savoir plus: Comment déplacer des applications vers la carte microSD et pourquoi vous ne devriez pas

Si votre terminal a masqué la possibilité de formater la microSD en tant que stockage interne, vous pouvez utiliser une deuxième méthode pour effectuer le processus. Pour ce faire, vous devez d’abord activer les options de développement sur votre mobile et débogage USB, en plus d’avoir installé les pilotes ADB sur votre ordinateur.

Maintenant, suivez ces étapes pour formater la microSD comme stockage interne:

Connectez le mobile à l’ordinateur via le câble USB.Ouvrir la console de commande sur le PC Tapez “adb shell” (sans guillemets) et, sur la nouvelle ligne, tapez “sm list-disks”. Le numéro qui apparaît après “disque” est l’ID de votre carte, qui sera clé pendant le processusEnfin, tapez dans la console “sm partition disk: private ID number”, en remplaçant “ID number” par le nombre réel que vous avez découvert précédemment. Après quelques secondes, votre carte microSD fera déjà partie du stockage interne du mobile.

De cette façon, vous aurez converti la mémoire de la microSD en une partie du stockage interne et, de cette façon, vous pourrez y installer des applications. N’oubliez pas que pour utiliser à nouveau la carte normalement, vous devez formatez-le comme stockage portable -expliqué au point précédent-.

Que se passe-t-il lorsque je formate la carte?

Le formatage d’une carte microSD la ramène à son état d’origine, c’est-à-dire vous supprimez tous les fichiers stockés jusqu’au moment. C’est un processus très utile lorsque vous souhaitez commencer à utiliser la microSD à partir de zéro sans perdre de temps à supprimer les fichiers enregistrés un par un.

De plus, le format de la carte microSD est utilisé pour résoudre de petites erreurs qui l’empêchent de fonctionner correctement, peut-être la faute de certains des fichiers qu’elle héberge. En bref, formater une microSD signifie le remettre dans son état d’usine.

Savoir plus: Cartes MicroSD pour mobile aussi bon marché que rapide

Dans quel format la SD est-elle formatée à partir d’Android?

Sur Android, la microSD est formatée au format FAT32 par défaut, il s’agit du format le plus compatible avec d’autres appareils.

Ainsi, lorsque vous entrez dans Stockage, accédez aux paramètres de la carte microSD et sélectionnez «Formater», vous devez savoir que le format dans lequel cela se fera est FAT32.

Et ainsi se termine notre guide sur comment formater une carte microSD depuis votre mobile Android. Vous avez déjà pu vérifier qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser votre PC pour remettre la carte dans son état d’usine, vous pouvez le faire directement depuis le terminal dans lequel vous l’utilisez.