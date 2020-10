L’écran est l’élément le plus important d’un smartphone. Oui, vous pouvez avoir une caméra haute résolution, un vaste espace interne, une batterie qui dure des jours, mais vous n’aurez aucune information sur ce matériel sans l’aide d’un écran. Il est également vrai qu’en fonction de l’utilisation que vous donnez au terminal, son utilisation aura plus d’impact sur la batterie, mais si ce n’est pas un problème nous vous le dirons comment l’obtenir votre smartphone a l’écran allumé toute la journée.

Écran toujours allumé sur votre appareil Android

L’écran de votre smartphone peut devenir l’une des sources de plus grande consommation d’énergie. Le mode sombre peut aider à le réduire, mais ce qui détermine vraiment le coût, c’est l’utilisation et le temps passé actif. Mais parfois c’est la moindre des choses car vous avez besoin que votre écran mobile soit toujours actif et pour y parvenir, nous vous apprenons cette astuce.

L’itinéraire est simple et vous n’avez probablement pas remarqué cette fonction car jusqu’à présent vous n’en avez pas eu besoin. La première chose à faire est d’aller dans la section Paramètres et d’ici à la section écran. Ensuite, vous devez rechercher l’option de désactivation automatique de l’écran, qui peut être masquée en tant que paramètre avancé en fonction de la couche de personnalisation Android utilisée par votre mobile. Maintenant vient la chose simple et c’est de déterminer le temps que vous voulez mettre jusqu’à un maximum d’une demi-heure.

Débloquez la limite de temps

Le choix ultime pour déverrouiller l’arrêt automatique de l’écran il ne vient pas dans les paramètres par défaut. La vérité est qu’une demi-heure est plus que suffisante, car vous toucherez très probablement l’écran pendant cette période. Mais disons que vous avez besoin de votre mobile pour rester plus longtemps que cela, alors vous n’aurez pas d’autre choix que d’utiliser une application pour y parvenir.

Dans le cas des appareils Android, vous trouverez un grand nombre de solutions à ce problème dans le Google Play Store. Il ne vous reste plus qu’à installer celui que vous préférez sur votre terminal puis à le programmer pour que l’écran de votre smartphone ne s’éteigne jamais.