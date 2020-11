En raison de la pandémie, les entreprises ont concentré leurs efforts sur la vente plus et la réduction des coûts pour sortir de la mauvaise séquence que le confinement a représenté pour beaucoup d’entre elles. La nouvelle norme pose le défi d’être plus efficace, de traiter les commandes plus rapidement et de répondre aux demandes des clients dans les plus brefs délais. Pour y parvenir, l’intelligence artificielle (IA) est un excellent allié, car elle s’est avérée très efficace pour améliorer les prospects et les convertir en ventes.

Les solutions basées sur l’IA correspondent de plus en plus aux besoins des entreprises et aux attentes des clients; Si pour les premiers, ils génèrent des économies de temps, d’argent et améliorent l’efficacité des stratégies, ils offrent aux consommateurs des expériences d’achat plus rapides et plus agréables.

Selon une étude de DemandBase, les entreprises utilisant des outils basés sur l’IA ont signalé une augmentation de 59% de leurs taux de clôture, une augmentation de 58% de leurs revenus, 54% de trafic en plus et 52% d’interactions en plus avec leurs clients.

En outre, les entreprises qui mettent en œuvre des stratégies automatisées dans le domaine du marketing pour la génération et le développement de prospects augmentent leur productivité de vente de 14,5%, selon l’éditeur de logiciels Act-On.

Pour cette raison, de nombreuses entreprises, qu’elles soient B2C ou B2B, adoptent l’IA comme potentialisateur de prospects, car grâce à des analyses avancées, il est possible d’utiliser les informations client pour comprendre leurs goûts, leurs préférences et leurs besoins d’achat afin d’offrir des options personnalisées qui correspondent le profil de chaque consommateur.

Les chatbots sont à la pointe de cette technologie, car ils se sont révélés extrêmement efficaces pour transformer ces données en résultats, c’est-à-dire qu’ils font d’un client potentiel un véritable client. Mais comment le font-ils? la réponse est simple: ils vous donnent les informations dont vous avez besoin quand vous en avez besoin.

Avant de décider de faire un achat, un client potentiel moyen visite le site Web et examine le produit qu’il souhaite acheter plusieurs fois, et si à ce moment l’entreprise l’aborde et montre son offre de recommandations, de remises ou de promotions, le visiteur vous pouvez devenir client.

Selon le rapport State of Chatbot, au moins 59% des Américains souhaitent recevoir des coupons ou des offres de réduction via un chatbot, car cet outil est considéré comme convivial, simple et efficace.

La fonction du chatbot pour améliorer les leads est de se connecter avec le client via un canal qui lui est familier et qu’il utilise régulièrement dans sa vie quotidienne: la messagerie. Le chatbot a la capacité de traiter les données du client et de l’entreprise pour reconnaître quelles informations sont requises par chaque utilisateur particulier. Cette capacité à personnaliser vos réponses est ce qui permet à un chatbot de maximiser le potentiel de chaque donnée pour générer des ventes.

Que peut faire d’autre un chatbot pour générer des leads?

Communication avec le client. Les chatbots IA peuvent facilement atteindre le client pour obtenir des informations précieuses pour l’entreprise, sans que l’utilisateur ait le sentiment que l’approche est invasive. Les assistants à la pointe de la technologie peuvent communiquer via le langage naturel de sorte que l’interaction ressemble à une conversation avec un agent humain.

Segmentation. La segmentation des clients est essentielle pour savoir de quel type d’informations ils ont besoin ou qui peuvent être des clients potentiels. Cette action détermine le succès de toute campagne marketing, ce qui nécessite d’analyser une grande quantité de données et de les convertir en messages. Sur la base des informations de chaque consommateur telles que les produits consultés, le temps de navigation moyen ou les achats précédents, les chatbots sont capables d’analyser cette quantité de données et d’effectuer la segmentation presque instantanément.

Messages personnalisés qui se connectent avec le client. La satisfaction du client détermine en grande partie si un nouvel acheteur devient un client régulier. Les sites Web et les magasins en ligne doivent donner la priorité à l’expérience d’achat pour instaurer la confiance des utilisateurs. Ceci est réalisé en le connaissant, en sachant ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas, quels sont ses intérêts, même des informations personnalisées telles que les anniversaires et les anniversaires.

L’intelligence artificielle améliore considérablement l’expérience client en envoyant des messages personnalisés, de cette manière le client se sent plus proche de l’entreprise et son expérience d’achat est plus agréable.

Gain de temps et automatisation des tâches répétitives. Les outils basés sur l’intelligence artificielle peuvent effectuer un grand nombre de tâches en même temps dans un court laps de temps. L’automatisation peut signifier des économies importantes pour les entreprises.

Selon IBM, les chatbots peuvent réduire les opérations de service client et de support de 30%, ainsi que leurs coûts de 30%, et gérer jusqu’à 80% des demandes eux-mêmes, et chaque jour leur niveau de La réponse est meilleure car ils apprennent de chaque nouvelle interaction pour améliorer leurs performances.

Il ne fait aucun doute que l’intelligence artificielle continuera à modifier l’interaction des clients avec les entreprises. Il y a quelques années, les avantages que nous avons aujourd’hui avec l’IA semblaient être dans un avenir très lointain, mais cet avenir est aujourd’hui et il est ici.

Les entreprises d’aujourd’hui ont besoin d’une technologie qui les aide à être plus efficaces et compétitives, car le client a de plus en plus d’options d’achat et le fait qu’ils effectuent plus de recherches sur le Web ne se traduit pas nécessairement par plus de ventes. . Les consommateurs sont conscients de la gamme de produits et de services du marché et chercheront toujours celui qui correspond le mieux à leurs besoins, la marque qui les comprend le mieux et leur offre ce qu’ils recherchent sera celle qui sortira en avant.

La réactivation économique progressive rend encore plus évidente la nécessité pour les entreprises de répondre aux attentes des clients, mais dans ce contexte, il n’y a pas de place pour les erreurs, les perspectives deviennent plus difficiles et chaque entreprise doit miser sur l’utilisation des technologies efficaces comme les analyses et les chatbots, qui non seulement stimulent les ventes, mais aident également à générer des clients plus fidèles, ce qui peut être synonyme de succès ou d’échec pour toute entreprise aujourd’hui.