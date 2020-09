Aujourd’hui, les réseaux sans fil sont plus «populaires» que les réseaux Ethernet filaires. Nous ne pouvons pas nier qu’ils sont extrêmement confortables et, heureusement, Windows a un moyen de gérer les réseaux sans fil à l’aide de l’invite de commande. Quelque chose de plus facile que vous ne l’imaginez.

Grâce à l’invite de commande, nous pouvons facilement contrôler et gérer notre réseau sans fil. De cette façon, nous pouvons exécuter des fonctions avancées, résoudre tout type de problème et le configurer de manière simple dans Windows 10.

Commandes de gestion des réseaux sans fil dans l’invite de commande

Ensuite, nous allons voir les commandes les plus utiles que vous pouvez utiliser pour gérer les réseaux sans fil à l’aide de l’invite de commande dans Windows 10. C’est quelque chose d’assez facile à réaliser et nous vous expliquerons chacun d’eux en détail afin que vous compreniez quand et comment vous devez les utiliser.

Ping

Ping est utilisé pour vérifier la connectivité réseau. Cette commande envoie un paquet de données avec un nom de domaine ou une adresse IP via le réseau et vérifie si la réponse est réussie à l’adresse de destination.

De cette façon, nous pouvons connaître le temps approximatif qu’il faut aux paquets de données pour aller et revenir. De cette façon, nous pouvons savoir approximativement comment fonctionne notre connexion.

¿Comment pouvons-nous utiliser la commande PING? C’est en fait très simple, il faut ouvrir l’invite de commande et taper: ping www.google.com – n10. Là où nous ajoutons l’adresse de « Google », vous pouvez mettre celle que vous voulez.

Tracert

Tracert est la commande utilisée pour vérifier les problèmes de connectivité réseau. Similaire à la commande ping, elle est utilisée pour tracer le chemin des paquets envoyés sur le réseau. Ce qu’il fait, c’est suivre les paquets de données pour atteindre la destination et nous montrer le nombre de nœuds qui ont été trouvés jusqu’à ce qu’ils atteignent le serveur.

Au cas où vous auriez un problème de connectivité réseau. Cette commande vous indiquera dans quel secteur cela se passe. Pour pouvoir l’utiliser, il vous suffira de saisir l’invite de commande: tracert www.google.com

Pathping

En suivant légèrement la ligne des deux commandes précédentes, pathping est un autre utilitaire que nous pouvons utiliser pour résoudre les problèmes de connectivité dans le réseau. Dans ce cas, nous obtiendrons des informations plus détaillées sur le chemin des paquets de données.

La commande envoie des paquets de données au chemin de destination et les analyse en détail. Cela nous aide à calculer la perte de paquets due aux satos et à trouver le problème afin de fournir une solution, la commande en question est: pathping www.google.com

IPConfig

Cette commande est utilisée pour obtenir des informations détaillées sur l’adresse IPv4, l’adaptateur WLAN et l’adaptateur Ethernet. Il s’agit d’une ligne de commande utilisée pour vérifier les erreurs de connectivité réseau sur un réseau TCP / IP.

La commande en question est: ipconfig / all. Si vous avez besoin de données plus détaillées, vous devrez exécuter la commande ipconfig /?

Getmac

Avec Getmac, nous pouvons obtenir l’adresse MAC de notre ordinateur. Même à partir d’ordinateurs distants. L’adresse MAC est l’adresse physique de l’appareil afin qu’il puisse être identifié lorsqu’il se connecte au réseau.

Grâce à l’adresse MAC, vous pouvez limiter les appareils qui se connectent à votre réseau. De cette manière, empêchez un appareil spécifique de se connecter. Afin d’exécuter cette commande, nous devons insérer: getmac

Nslookup

Nslookup est une ligne de commande que nous utilisons pour trouver des informations sur le nom de domaine, l’adresse IP ou les enregistrements DNS. La commande est principalement utilisée pour trouver l’adresse IP de certains hôtes. Pour pouvoir l’exécuter, nous devons ajouter dans l’invite de commande: nslooup www.sitioweb.com

Netsh

Il s’agit d’un autre utilitaire de commande utilisé pour afficher en détail la configuration réseau de chacune des cartes réseau dont nous disposons. Lorsque nous utilisons cette commande, nous pouvons également modifier la configuration du réseau sur un ordinateur local ou nous pouvons même le faire à distance.

Afin de connaître toutes les commandes disponibles, vous devez mettre dans l’invite de commande: netsh /?

Route

La commande route peut être utilisée pour afficher, ajouter ou supprimer une classe de contenu de la ligne de la table de routage. En bref, il est utilisé avec d’autres commutateurs pour afficher l’itinéraire, en ajouter un, supprimer ou modifier ceux qui existent déjà.

Au cas où vous voudriez voir toutes les options de cette commande, vous devriez écrire: route /?

Netstat

Cette commande est utilisée pour afficher les statistiques générales du réseau et du protocole. Vous pouvez trouver des informations sur TCP / UDP, la table de routage et l’interface réseau. Vous pouvez afficher toutes les connexions TCP / UDP actives sur l’ordinateur et vous pourrez trouver les adresses de port ouvertes.

Vous pouvez voir toutes les adresses de port qui peuvent être exécutées en entrant: netstast /?

ARP

ARP est un utilitaire de ligne de commande que nous pouvons utiliser pour afficher une adresse MAC résolue. De cette manière, vous pourrez voir et modifier l’adresse IP des tables d’adresses physiques utilisées dans le protocole de résolution d’adresse.

Cette commande peut être extrêmement utile, en particulier lorsqu’une adresse IP en double est trouvée après avoir été attribuée. Pour l’utiliser, nous devons ajouter: arp -a

Comme vous pouvez le voir, c’est trop facile gérer vos réseaux sans fil avec l’invite de commande Windows 10. Vous avez toutes les commandes les plus importantes dans cette liste détaillée afin que vous puissiez les utiliser selon vos besoins.

