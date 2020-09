Google a révélé les subtilités de la prévision du temps de trajet estimé et de l’heure d’arrivée estimée (ETA) dans Google Maps, en détaillant les dernières mises à niveau destinées à améliorer la fonctionnalité.

Google a déclaré que Google Maps utilise désormais la technologie DeepMind AI dans ses algorithmes « pour mieux prédire si oui ou non vous serez affecté par un ralentissement qui n’a peut-être même pas encore commencé. »

Outre les informations historiques sur le trafic, les données faisant autorité des gouvernements locaux et les conditions de qualité des routes, Google Maps tire désormais parti d’une fonctionnalité qui était propre à Waze il n’y a pas si longtemps: les rapports d’incidents.

L’une des meilleures fonctionnalités de Google Maps est celle à laquelle vous ne pensez peut-être pas. Lorsque vous saisissez un point de destination et que vous dites à Google de vous acheminer selon vos préférences, Google Maps vous indique la durée du trajet et l’heure de votre arrivée. Cette heure d’arrivée estimée peut changer en fonction de divers facteurs.

Google ne peut pas prédire si vous vous arrêterez en cours de route ou si vous décidez d’emprunter un itinéraire différent. Mais il peut prédire presque tout le reste de votre voyage et mettre à jour l’ETA en conséquence. Google a expliqué que ses estimations sont sur le point de s’améliorer encore, grâce à diverses innovations. L’adoption de la technologie DeepMind AI du laboratoire de recherche de Google est l’une des mises à niveau sophistiquées des algorithmes de Maps. Mais il existe également une fonctionnalité que Google a empruntée à Waze et qui jouera un rôle dans la précision de ces estimations.

Google a écrit dans un article de blog que ses prédictions ETA sur Google Maps étaient très précises même avant les récentes mises à jour. Les prévisions pour plus de 97% des voyages étaient toujours exactes, selon la société. Mais le partenariat avec le laboratoire d’IA DeepMind a permis à Google d’utiliser l’apprentissage automatique pour réduire encore plus le pourcentage d’ETA inexacts dans divers endroits du monde, notamment à Berlin, Jakarta, São Paulo, Sydney, Tokyo et Washington D.C.

Ce qui se passe sous le capot, c’est que Google Maps est maintenant meilleur pour prédire si vous serez affecté par un ralentissement « qui n’a peut-être même pas encore commencé ». C’est incroyablement sophistiqué, mais DeepMind ne suffit pas pour y installer Google Maps.

L’application a besoin de beaucoup de données pour pouvoir faire ses prédictions. Google Maps examine les modèles de trafic historiques des routes au fil du temps. Il sait à quel point une rue est occupée à différents moments de la journée et prend en compte ces données lors de la prévision de votre heure d’arrivée prévue. La pandémie COVID-19 a clairement montré à Google que les nouvelles informations sont plus importantes que les données plus anciennes, de sorte qu’il donne désormais la priorité aux modèles de trafic des deux à quatre dernières semaines par rapport aux modèles vus auparavant.

Google prend également en compte la qualité des routes ainsi que la taille et la franchise d’une rue. Cela signifie que Google Maps sera plus susceptible de recommander des autoroutes que des routes plus petites et des routes de bonne qualité sur des routes non goudronnées ou des routes couvertes de terre, de gravier ou de boue.

Google Maps s’appuie également sur des données faisant autorité des gouvernements locaux qui indiquent à l’application quelle est la limite de vitesse légale, quelles routes sont restreintes et s’il y a des péages. En plus de cela, Google Maps utilise désormais une fonctionnalité qui n’était initialement disponible que dans Waze, l’autre service de navigation populaire de Google. Google Maps tiendra compte des rapports d’incidents, ce qui lui donnera encore plus de détails sur les conditions de la route à venir.

L’exemple suivant montre comment Google Maps rassemble tous ces éléments pour des ETA précis:

Alors, comment tout cela fonctionne-t-il exactement dans la vraie vie? Supposons que vous vous rendiez à un rendez-vous chez le médecin de l’autre côté de la ville, en empruntant la route que vous empruntez habituellement pour vous y rendre. Lorsque vous quittez la maison, la circulation est fluide, sans aucune indication de perturbation en cours de route. Grâce aux prévisions de trafic de Google Maps combinées aux conditions de circulation en direct, nous vous faisons savoir que si vous continuez sur votre itinéraire actuel, il y a de fortes chances que vous soyez coincé dans un embouteillage inattendu environ 30 minutes après votre trajet, ce qui signifierait rendez-vous. Par conséquent, Google Maps vous redirige automatiquement en utilisant ses connaissances sur les conditions routières et les incidents à proximité, ce qui vous aide à éviter complètement les embouteillages et à vous rendre à votre rendez-vous à l’heure.

